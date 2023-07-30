مسؤول بالحوار الوطني: المحليات أهم جهاز شعبي سياسي بالدولة

قال النائب علاء عصام، مقرر مساعد لجنة المحليات بالحوار الوطني، إن المحليات أهم جهاز شعبي سياسي داخل الدولة المصرية، وتُعتبر انتخاباتها مهمة نظرًا لدورها الفعال في الرقابة على الحكومة والتصدي للفساد، مشيرا إلى أنه لا يجب توقف دورها في التنمية المجتمعية، بل يمتد ليشمل الاستحقاقات التي سيحصل عليها الأفراد الذين تم انتخابهم.

جهاز المحليات يعتبر البوابة الرئيسية للحياة الحزبية

وأضاف مقرر مساعد لجنة المحليات في تصريحات لـ«الوطن»، أن جهاز المحليات هو البوابة الرئيسية للحياة الحزبية داخل مصر، لأنه يُساهم في إنشاء كوادر في مجلسي النواب والشيوخ، كذلك لجهاز المحليات له دور كبير في تأهيل الشباب ليصبحوا محافظين ونواب محافظين نظرا لتعلمهم الأداء السياسي المخضرم من خلال التجارب العديدة.

وأكد أن من مميزات جهاز المحليات، أنه يجعل الشباب لديهم القدرة على اتخاذ القرارات الصعبة والمهمة، ومراعاة الفئات المتضررة عند اتخاذ أي قرار، بالإضافة إلى أن هؤلاء الأشخاص يتمتعون بملكة في اختيار لغة الخطاب المناسبة للتعامل مع الجمهور.