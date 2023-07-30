باحثة: اجتماع العلمين يمثل بادرة أمل لإنهاء الانقسام الفلسطيني (فيديو)

قالت نرمين سعيد، باحثة في المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية اليوم في مدينة العلمين؛ قد يمثل بادرة أمل لحالة من التقارب الفلسطيني- الفلسطيني، وإنهاء حالة الانقسام التي طال أمدها، نظرا للظروف التي تمر بها البلاد، التي كان آخرها منها اقتحام المسجد الأقصى، واستمرار الاستيطان في الضفة الغربية، وغيرها من الممارسات الإسرائيلية العنصرية، التي تتطلب حالة من التقارب الفلسطيني على أقل تقدير.

الأوضاع الداخلية الإسرائيلية فرصة للفصائل الفلسطينية

وأضافت سعيد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي همام مجاهد عبر قناة «القاهرة الإخبارية»: «لم يعد الملف الفلسطيني من أولويات الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة والدول الأوروبية في الشرق الأوسط، ومن ناحية أخرى فإن الأوضاع الداخلية التي تشهدها إسرائيل ومحاولة الانقسام التي يعيشها المجتمع الإسرائيلي لأول مرة بسبب ملف القضاء الذي أثاره رئيس الوزراء نتنياهو ربما تكون فرصة جيدة للفصائل الفلسطينية للتوافق حول بعض الملفات وتقريب وجهات النظر».

نقطة مهمة في اجتماع اليوم

وتابعت الباحثة في المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، بأن مسألة تشكيل لجنة من أمناء الفصائل الفلسطينية تعمل على متابعة القضايا التي تم طرحها اليوم في الاجتماع وتعقد اجتماعها مرة أخرى في مصر؛ من أهم النقاط التي خرج بها اجتماع اليوم.