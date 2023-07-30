محمد سعدون الكواري: رأيت منشآت عالمية ومدينة سياحية راقية في «العلمين»

أعرب الإعلامى القطرى ولاعب منتخب قطر فى لعبة Padel محمد سعدون الكوارى عن سعادته لزيارته مدينة العلمين الجديدة، أثناء مشاركته فى البطولة الدولية للعبة البادل، التى حاز فيها المركز الثانى، رفقة زميله اللاعب الإسبانى خوسيه خيمينيز.

تحدّث «الكوارى» لـ«الوطن» عن تجربته بمدينة العلمين قائلاً: «تجربة رائعة خضتها أثناء زيارتى لمدينة العلمين، فتلك هى الزيارة الأولى، ولم أكن أتوقع أنها بهذا الجمال، أنا رأيت بنية تحتية على مستوى عالٍ، ومبانى ومنشآت عالمية تضاهى ما يحدث فى أوروبا، ومكاناً سياحياً على أرقى مستوى، وأعتقد أن العلمين ستكون مكانى الجديد الذى سأستدعى إليه زملائى وأصدقائى وأسرتى لكى يزوروه خلال الفترة المقبلة».

وبسؤاله عن تقييمه للبطولة الدولية للعبة Padel باعتباره المصنف رقم 158 على العالم فى اللعبة، والأول على قطر، قال: «البطولة ظهرت بشكل ممتاز، وشارك بها عدد كبير من اللاعبين الدوليين، وللأسف الإرهاق والتعب كان السبب الرئيسى وراء خسارتى مع زميلى خوسيه فى المباراة النهائية، فنحن خضنا مباراة قبل النهائى والنهائى فى يوم واحد بفارق زمنى ساعتان فقط، واستمرت مباراة قبل النهائى لمدة 3 ساعات متواصلة، وهو ما أثر علىّ بالسلب وجعلنى أعانى من الإصابة فى المباراة النهائية».

ونوه الإعلامى القطرى بانتظاره بدء منافسات الدورى الإنجليزى ليعود ويقدم مبارياتها على شاشة التليفزيون، كما أعرب عن سعادته لتحقيق الإسبانى بيبى جوارديولا ثلاثة ألقاب خلال الموسم الماضى، من بينها لقب دورى أبطال أوروبا للمرة الثالثة فى مسيرته التدريبية، والأولى مع نادى مانشستر سيتى، قائلاً: «سعدت بانتصار جوارديولا، حتى لا يقال عنه إنه لا ينجح أوروبى إلا مع برشلونة، خاصة أن تجربته الماضية مع نادى بايرن ميونخ لم يُكتب لها النجاح فى القارة العجوز، والانتصار جاء للتأكيد على أن نادى مانشستر سيتى يستحق أن يكون النادى الأفضل لهذا العام، فالفريق أوروبياً أزاح كبار القارة الأوروبية من دورى الأبطال وتفوّق عليهم جميعاً أمثال ريال مدريد الإسبانى، وبايرن ميونخ الألمانى، واستطاع أن يحافظ على لقب الدورى الإنجليزى بعد أن أسقط نادى الأرسنال، وأكمل ثلاثيته بكأس الاتحاد على حساب غريمه نادى مانشستر يونايتد».