5 توجيهات أصدرها الرئيس السيسي لمساندة عمال مصر.. أبرزها إنشاء صندوق إعانة

استأنفت جلسات المحور السياسي بالحوار الوطني جلساتها أمس الاثنين، التي شهدت مناقشات واسعة في جلسة لجنة النقابات والعمل الأهلي، وجرى فيها مناقشة تحديات العمل النقابي العمالي، وخريطة الطريق التي أصدرها الرئيس السيسي لمساندة عمال مصر، والتي حظيت باهتمام كبير من اللجنة والأعضاء والمشاركين، وأشاد بها عدد من المختصين خلال الجلسة، موضحين أن ما تفعله مصر في ملف العمال خطوة غير مسبوقة.

محاور خطة العمل المقبلة

وأوضحت النائبة سولاف درويش، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن لجنة النقابات والعمل الأهلي ناقشت العديد من الأمور التي تخص تحديات العمل النقابي والعمالي، مشددة على أنهم يسعون في الفترة المقبلة إلى تطبيق خطة الرئيس السيسي التي وضعها لمساندة عمال مصر، والتي تتلخص في 5 محاور أساسية، يجب اتباعها وتنفيذيها في أسرع وقت، وهي:

1- إنشاء صندوق إعانة الطوارئ للعمالة غير المنتظمة.

2- تفعيل عمل صندوق الإعانة فور انتهاء الإجراءات القانونية بصرف 1000 جنيه إعانة عاجلة.

3- إصدار وثيقة جديدة من شهادة أمان لتغطية التأمين على الحياة وإصابات العمل للعمالة غير المنتظمة.

4- الالتزام بنسبة الـ5% لتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة المقررة قانونيا.

5- دراسة مشروع قانون العمل المعروض على مجلس النواب، بحضور ممثلي العمال وأصحاب العمل، مع إعادة طرحه على المجلس الأعلى للحوار المجتمعي.

تطبيق معايير العمل الدولية

وأشارت النائبة سولاف درويش، إلى أنه يجب تطبيق معايير العمل الدولية حتى نضمن توافق التشريعات العمالية وطريقة تنفيذها معها، لتحقيق الخطة التي وضعها الرئيس، مشيرة إلى أهمية العمل على تحقيق المساواة بين الجنسين في مجال العمل وتحقيق بيئة عمل آمنة.