«الإسكان»: 6 مجمعات صناعية باستثمارات 7.7 مليار جنيه في أكتوبر الجديدة

أجرى الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جولة تفقدية بوحدات المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين - محور منخفضي الدخل»، ومشروعات مرافق المنطقة الصناعية، بمدينة أكتوبر الجديدة، رافقه خلالها مسئولو الوزارة، والرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، ومسئولو هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورؤساء أجهزة مدن «حدائق أكتوبر - أكتوبر الجديدة - 6 أكتوبر - الشيخ زايد»، وأعلن الوزير خلال جولته عن تخصيص 6 مجمعات صناعية للمطورين الصناعيين، بمساحة 12 مليون م2، بحصيلة استثمارية 7.7 مليار جنيه

تخصيص 6 مجمعات صناعية للمطورين الصناعيين

وتجول وزير الإسكان بموقع تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية للوقوف على أعمال إنشاء العمارات السكنية، والمرافق، كما تفقد الوحدات السكنية التي تم تشطيبها، واستمع لشرح عن موقف تنفيذ الوحدات، والمشروعات الخدمية، حيث أوضح المهندس محمد عبدالمقصود رئيس جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، أن إجمالي عدد الوحدات السكنية التي تم ويجري تنفيذها بالمبادرة، نحو 35 ألف وحدة سكنية بالمدينة.

ووجه الدكتور عاصم الجزار، بتوفير أماكن مظللة للجلوس بأعداد مناسبة في المناطق المفتوحة بمواقع وحدات المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين محور منخفضي الدخل، من أجل خلق متنفس للمواطنين المستفيدين من تلك الوحدات، والاهتمام بأعمال تنسيق الموقع، مشددا على الإدارة الجيدة لمواقع وحدات المبادرة للحفاظ عليها في أفضل صورة.

وتابع الوزير، جولته بتفقد مشروع إنشاء وربط محطة محولات المنطقة الصناعية بالمدينة، واستمع لشرح من مسئولي جهاز المدينة، عن سير العمل بالمشروع، ومكونات المحطة، وتبلغ قدرتها الإجمالية 625 ميجا فولت أمبير، ويتم استخدام أحدث النظم التكنولوجية في إدارة وتشغيل المحطة.

وزير الإسكان يتفقد شبكات المرافق

كما تفقد الدكتور عاصم الجزار، أعمال تنفيذ شبكات المرافق «مياه - صرف صحي - ري - طرق»، بالمرحلة الأولى للمنطقة الصناعية، موضحاً أن المساحة الإجمالية للمنطقة الصناعية 11 ألف فدان، والمرحلة الأولى منها بمساحة 1600 فدان، وتم تخصيص 90 قطعة أرض صناعية، و28 قطعة أرض مخازن، بحصيلة استثمارية 2.3 مليار جنيه، كما تم تخصيص 6 مجمعات صناعية للمطورين الصناعيين، بمساحة 12 مليون م2، بحصيلة استثمارية 7.7 مليار جنيه.