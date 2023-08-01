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«الطيران المدني» تنفي إيقاف عمل المشاية الكهربائية في مطار القاهرة

كتب:

أيمن حمزة
02:06 م | الثلاثاء 01 أغسطس 2023
وزير الطيران المدني

وزير الطيران المدني

نفت وزارة الطيران المدني، ما تم نشره عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إيقاف عمل المشاية الكهربائية بمطار القاهرة الدولي لخفض استهلاك الكهرباء، مؤكدة أنه لا صحة لما تم تداوله في هذا الشأن.

وأوضحت الوزارة، في بيان، اليوم الثلاثاء، أن منظومة المشاية الكهربائية تعمل بشكل طبيعي ومنتظم على مدار اليوم، ولم يتم صدور أي قرار بشأن إيقافها أو تخفيض استهلاك الكهرباء خلال عملها.

الطيران المدني: لا مساس بأي خدمات تمس متطلبات العملاء 

وأكدت أنه لا مساس بأي خدمات تمس متطلبات العملاء ومقتضيات سير العمل بالمطارات المصرية وغيرها من المرافق الحيوية التي تقوم بالتعامل بشكل مباشر ودائم مع العملاء، مشيرًا إلى تخصيص عربات الجولف كار المخصصة لكبار السن بالمجان.

وأهابت وزارة الطيران المدني، جميع وسائل الإعلام ضرورة تحري الدقة وعدم نشر أي معلومات غير دقيقة، ليس لها أساس من الصحة إلا بعد الرجوع إلى البيانات الإعلامية الرسمية الصادرة عن المركز الإعلامي للوزارة.

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