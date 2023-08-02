دول تقدم منحا دراسية مجانية لطلاب الثانوية العامة 2023.. اعرف تفاصيلها

يهتم طلاب الثانوية العامة 2023 الناجحون هذا العام، بمعرفة المنح الدراسية المقدمة للدراسة بالخارج، للحصول على شهادة مميزة تواكب سوق العمل في المستقبل والتطورات التي تشهدها، لذا نستعرض عدة دول تقدم منح دراسية مجانية لطلاب الثانوية العامة 2023.

دول تقدم منحا دراسية مجانية لطلاب الثانوية العامة 2023

وهناك عدة دول تقدم منحا دراسية مجانية لطلاب الثانوية العامة 2023، ومنها كندا، وتركيا، وماليزيا، وتايوان، وغيرها من المنح الدراسية الممولة في مختلف دول العالم والتي تقدمها وزارة التعليم العالي بشكل رسمي، وجاءت على النحو التالي:

كندا تقدم منح دراسية مجانية لطلاب الثانوية العامة 2023

يوجد بها أكثر من جهة ومؤسسة أكاديمية، تساعد الطلاب على دراسة التخصصات الجامعية من خلال منح دراسية ممولة بالكامل، بشرط إتقان اللغة الإنجليزية، وخطاب ترشيح لإثبات على إجادتها من مكان درستها به، وهي:

جامعة كونكورديا، وجامعة وينيبيغ، وجامعة براندون، وجامعة ساسكاتشوان، وجامعة فيكتوريا، وجامعة كارلتون، وجامعة ميموريال في نيوفاوندلاند، وجامعة جيلف، وجامعة وندسور، وجامعة بروك، وجامعة ماكجيل، وجامعة ألغوما، وجامعة يورك، منح جامعة ريجينا، وجامعة تورنتو، وجامعة كوينز، وجامعة سيمون فريزر، وجامعة دالهوزي، وجامعة مانيتوبا.

تركيا تقدم منحا دراسية مجانية لطلاب الثانوية العامة 2023

تقدم تركيا عددا من المنح المجانية للدراسة خارج مصر، مثل: منحة البنك الإسلامي للتنمية، ومعهد يونس امري، منحة TUBITAK، وجامعة إسطنبول، وجامعة كوتش، جامعة سابانجي للطلاب الدوليين، وجامعة بيلكنت للطلاب الدوليين، جامعة الشرق الأوسط التقنية للطلاب الدوليين، وجامعة أنقرة، ومنح وقف الديانة التركي، المنح الإسلامية في تركيا، برنامج المنح الدراسية Türkiye Africa، منحة جامعة Kadir Has، منح جامعة الشرق الأدنى.

منح وزارة التعليم العالي للدراسة بالخارج

- منح مقدمة للدولة عن طريق وزارة التعليم العالي من الحكومة الروسية للعام الدراسي 2023-2024.

- ​المنح التنافسية المقدمة من الصين للعام 2023-2024.

​- ​برنامج تمويل العلوم والابتكار يقدم منحا بالتعاون مع الجانب الفرنسي.

​- فتح باب التقدم لمنح دراسية بالصين.

- ​30 منحة دراسية حكومية كاملة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة للطلاب المصريين الراغبين في الدراسة بمرحلة البكالوريوس من المدارس الحكومية.

​- فرص لمنح دراسية لطلاب المدارس الحكومية والتجريبية ومدارس STEM فى اطار برنامج المنح الجامعية المقدم من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية.