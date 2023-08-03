«الزراعة»: فحص بطاطس التصدير تجاوز المليون طن لأول مرة منذ السبعينات

أعلنت الدكتورة نجلاء بلابل، مدير مشروع حصر ومكافحة مرض العفن البني في البطاطس، أنّ إجمالي كميات بطاطس المائدة المعدة للتصدير للدول المختلفة، والتي تم فحصها منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية يوليو الماضي، تجاوزت المليون طن، وذلك لأول مرة منذ نشأة المشروع في السبعينات.

طفرة غير مسبوقة لمصر في فحص بطاطس المائدة المعدة للتصدير

وأكدت مدير المشروع، أنّ ذلك الرقم يمثل طفرة غير مسبوقة لمصر في فحص بطاطس المائدة المعدة للتصدير، إذ بلغ إجمالي عدد العينات التي تم فحصها حتى يوليو الماضي حوالي 39 ألف و489 عينة، من بينها حوالي 18 ألف و163 طنا، تمثل 637 عينة، تم فحصها خلال شهر يوليو، تمهيدا لتصديرها إلى عدد من الدول المختلفة، من بينها دول الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول العربية والأجنبية.

وأشارت إلى أن التقرير الرسمي، الذي تلقاه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، استعرضت خلاله إنجازات المشروع، إذ أن كميات تقاوي الكسر المحلي والتي تم فحصها استعدادا لموسم 2023-2024 بلغت حوالي 59 ألف و485 طنا، بإجمالي عدد عينات 2983 عينة من بينها 2809 عينة تم فحصها خلال شهر يوليو بكمية حوالي 56 ألف طن.

وفيما يتعلق بأعمال وحدة الرصد والمتابعة، أوضحت مدير المشروع أنه يتم متابعة أعمال مهندسي المناطق الخالية يوميا، كذلك يتم مراجعة بيانات استمارات سحب عينات تقاوي الكسر المحلي (الثلاجات)، المرسله من التابلت إلى منصة إعداد واستقبال البيانات، فضلا عن إدخال بيانات الثلاجات المخزن بها تقاوي البطاطس «الكسر المحلي» المعتمدة بالمناطق الخالية ورسمها داخل قاعدة البيانات الجغرافية ليصبح اجمالي عدد الثلاجات الموجودة بها 108 ثلاجات.

مراجعة جميع البيانات الحقلية لتقاوي بطاطس الكسر المحلي

وأشارت إلى أنه يتم أيضا مراجعة جميع البيانات الحقلية لتقاوي بطاطس الكسر المحلي داخل الثلاجات من حيث الصنف المنزرع والدورة الزراعية، كذلك تحميل عدد 140 صورة فضائية بمساحة 76 ألف كيلو متر مربع خلال شهر يوليو، لرصد التغيرات التي طرأت على المزارع والبيفوتات داخل المناطق الخالية، استعدادا لإعداد ملفات المناطق الخالية للموسم الجديد 2023-2024 .