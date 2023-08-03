أستاذ بيولوجي: يمكن الاحتفاظ بكائنات لسنوات طويلة في التلقيح الصناعي

قال الدكتور محمود بهجت أستاذ البيولوجيا الجزئية والصناعة والمشرف العام على شبكة المعامل المركزية بالمركز القومي للبحوث، إن المتخصصين الذين يعملون على التلقيح الصناعي يحتفظون بأجنة من الكائنات الحية عند درجة حرارة منخفضة حتى يلجأوا لاستخدامها عند الحاجة.

التقليح الصناعي

وأوضح الدكتور محمود بهجت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مصر تستطيع»، مع الإعلامي أحمد فايق، على قناة DMC، أن التلقيح الصناعي يمكن الاحتفاظ فيه ببعض الكائنات في درجات منخفضة تحافظ على الخلايا والكائنات إذا تم تخزينها لفترات طويلة ويمكن استرجاعها مجددا وإعادة تنشيطها على المستوى العملي والعلمي.

عودة الحياة لدودة عمرها 46000 عام

وكشف الدكتور محمود بهجت، تفاصيل واقعة عودة الحياة لدودة عمرها 46000 عام، قائلا: «الكائنات الحية الأكثر بدائية ربنا خلقهم بقدرة تجعلهم قادرين على تحمل عوامل ودرجات حرارة لا نستطيع تحملها كبشر، وده اللي خلى حشرات وطفيليات تتطور على مدار آلاف السنين وتتحمل وتظل مستمرة».