نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية في الجيزة 2023.. نسبة النجاح 83.66%

أعلنت محافظة الجيزة، نتيجة شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي «الشهادة الإعدادية»، الدور الثاني للعام الدراسي «2022-2023»، بحضور أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، وبلغت نسبة النجاح 83.66%.

وكشفت محافظة الجيزة في بيان أن إجمالي المتقدمين لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية الدور الثاني، 29 ألفًا و552 طالبًا وطالبة، وبلغ إجمالي عدد الحاضرين 25 ألفًا و45 طالبا وطالبة، بإجمالي ناجحين 20 ألفًا و960 طالبا وطالبة.

نسب نجاح الدور الثاني للشهادة الإعدادية لذوي القدرات الخاصة بالجيزة

وقالت محافظة الجيزة في البيان، إن نسبة النجاح بمرحلة التعليم الأساسي للقسم المهني 100%، إذ حضر 12 طالبًا وطالبة، ونجحوا جميعهم، كما جاءت نسبة النجاح بمرحلة إتمام الدراسة للتعليم الأساسي لمدارس الصم وضعاف السمع والمكفوفين 100%.

وجاءت الإحصائيات النهائية للدورين الأول والثاني الدراسي «2022-2023»، بإجمالي 190 ألفًا و238 طالبًا وطالبة، حضر منهم 190 ألفًا و101 طالب وطالبة، وحصل على الحد الأدنى للنجاح 180 ألفًا و738 طالبًا، بنسبه مئوية 95.07%.

نسب نجاح الدور الثاني للشهادة الإعدادية بالإدارات التعليمية في الجيزة

وجاءت في المركز الأول، إدارة الواحات البحرية بنسبة 99.77%، والشيخ زايد 99.13% والدقي 98.94% والعمرانية 98.44% وشمال الجيزة 98.18% والعجوزة 98.18% والحوامدية 97.75% والعياط 97.74% والوراق 97.71% والهرم 97.56% وأطفيح 97.52% والبدرشين 97.25% ومنشأة القناطر 97.24% والصف 97.10% وكرداسة 96.58% و6 أكتوبر 95.57% وأوسيم 95.17% وجنوب الجيزة 93.89% وأبو النمرس 86.65% وبولاق الدكرور 77.57%.