كليات ومعاهد مرتبطة بالقطاع الصحي تضمن لك وظيفة بعد التخرج.. لها تكليف إلزامي

أعلنت وزارة التعليم العالم، عن استقبال مكاتب التنسيق الإلكتروني بالجامعات، طلاب الثانوية العامة 2023 غدا، لتسجيل رغباتهم للالتحاق بالعام الجامعي 2023-2024، وخاصة طلاب المرحلة الأولى، التي تكون كليات القمة بفروعها المتعددة متاحة أمامهم، وفقا لمجموع كل منهم.

ويفكر الطلاب الحاصلين على مجموع عالي من 90% فما فوق في الالتحاق بكليات القمة، التي من بينها الطب والصيدلة والهندسة والعلاج الطبيعي، والألسن والعلوم السياسية والإعلام بالنسبة للشعبة الأدبية.

كليات ومعاهد تضمن لك وظيفة حكومية

وهناك عدد من كليات القمة تضمن لخريجيها وظيفة المستقبل، بسبب التكليف الإلزامي المرتبط بها، وخاصة الكليات والمعاهد المرتبطة بالقطاع الصحي ومنها:

- كليات الطب البشري.

- كليات طب الأسنان.

- كليات العلاج الطبيعي.

- كليات ومعاهد التمريض.

- معهد فني صحي.

كليا ومعاهد للحاصلين على 73% بتكليف حكومي

وإذا كنت مع الحاصلين على مجموع من 73% فما فوق، يمكنك الالتحاق بمعاهد تضمن لك وظيفة حكومية عقب التخرج بالعمل في المستشفيات الحكومية والقطاع الصحي، فضلاً عن سنوات الدراسة القليلة بها، التي لا تتجاوز عامين، مالم يرسب الطالب، ووفقا للتنسيق الإلكتروني العام الماضي فإن الحد الأدنى للقبول بمعاهد التمريض هو 300 درجة بتمريض حلوان بنسبة 73% من واقع تنسيق العام الماضي.

توقعات تنسيق معاهد التمريض

وفيما يلي توقعات تنسيق معاهد التمريض من واقع تنسيق العام الماضي:

تمريض بور سعيد 351 درجة.

تمريض المنصورة 347 درجة.

معهد فني صحى المنصورة 346 درجة.

معهد فني صحى طنطا 342 درجة.

تمريض دمياط 340 درجة.

معهد فني صحى إسماعيلية 337 درجة.

معهد فني صحى بور سعيد 335 درجة.

تمريض دمنهور 334 درجة.

معهد فني صحى سوهاج 334 درجة.

معهد فني صحى أسيوط 333 درجة.

تمريض المنوفية بشبين الكوم 332 درجة.

فني صحي جنوب الوادي 332 درجة.

معهد فني صحى بنها 329 درجة.

فني تمريض المنصورة 326 درجة.

تمريض بنها 323 درجة.

معهد فني صحى رياضه طنطا 323 درجة.

تمريض كفر الشيخ 322 درجة.

تمريض أسيوط 321 درجة.

تمريض سوهاج 317 درجة.

معهد فني صحى رياضه بنها 313 درجة.

فني تمريض كفر الشيخ 311 درجة.

فني تمريض المنوفية بشبين الكوم 308 درجة.

تمريض الإسكندرية 306 درجة.

تمريض الإسكندرية 306 درجة.

تمريض بني سويف 301 درجة.

تمريض حلوان 300 درجة.

تكليف خريجي كليات الطب ومعاهد التمريض

يكون التكليف الإلزامي من خلال وزارة الصحة، حيث يجرى الموافقة على تكليف خريجي كليات الطب وطب الأسنان والعلاج الطبيعي ومعاهد التمريض، والفنيين الصحيين، من المتمتعين بالجنسية المصرية، للعمل في الحكومة أو في وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة والوحدات التابعة لها أو المؤسسات العامة والوحدات التي تتبعها، بحسب موقع وزارة الصحة.