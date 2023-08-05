«أولى تنسيق».. الطريق إلى كليات القمة (ملف خاص)

انطلقت رسمياً،اليوم، أعمال تنسيق المرحلة الأولى للجامعات 2023، لطلاب الثانوية العامة الناجحين فى الدور الأول، بحد أدنى 362 درجة للشعبة العلمية، و342 درجة للشعبة الهندسية، و289.5 درجة للشعبة الأدبية، والذين يسعون للالتحاق بكليات القمة فى الشعب الثلاث «العلوم والرياضة والأدبى»، وفقاً للضوابط والقواعد التى أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمى.

وبدأ موقع التنسيق الإلكترونى فى استقبال تسجيل رغبات المرحلة عبر الموقع الإلكترونى للتنسيق، وتستمر المرحلة لمدة 5 أيام، تنتهى فى السابعة مساء الأربعاء المقبل.

وعلق عدد من الطلاب المسجلين لرغبات تنسيق المرحلة الأولى، بأن آمالهم متعلقة بالالتحاق والقبول فى كليات الجامعات الحكومية أولاً، موضحين أن نتائج الثانوية هذا العام جاءت بخلاف المتوقع، وكشفوا عن أن هناك الكثير من المدارس تأخرت فى تسليم شهادات الثانوية العامة لزملائهم الطلاب بمختلف الشعب، وطالبوا بضرورة سرعة تسليمهم الشهادات.

«آلاء»: سجلت «اقتصاد وعلوم سياسية» رغبة أولى

وقالت الطالبة آلاء عمر، من مدرسة شبرا الثانوية، القسم الأدبى، إنها سجلت رغباتها كاملة من حيث اختيار جميع الكليات الخاصة بالقسم الأدبى، وبدأت بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، مؤكدة أنها ترغب فى تحقيق رغبة والدها.

«سيف الدين»: أسعى للالتحاق بـ«هندسة القاهرة»

وقال الطالب سيف الدين سيد، من إمبابة، الحاصل على الثانوية بالقسم العلمى شعبة الرياضة، بمجموع 87.5%، إنه يأمل فى الالتحاق بكلية الهندسة جامعة القاهرة، مؤكداً أن هناك اهتماماً على أعلى مستوى من المسئولين عن التنسيق فى مكاتب التنسيق على مستوى الجامعة.

«ضياء»: الثانوية مرحلة فارقة في حياة الطالب

وقال ضياء صلاح الدين، علمى رياضة بنسبة 89%، إنه سجل كلية الهندسة رغبة أولى، مضيفاً أن الثانوية تعتبر مرحلة فارقة فى حياة أى طالب، ويجب استثمارها جيداً فى تحقيق الطموحات والآمال.

وزير التعليم العالي: يجب الاهتمام بالرد على جميع تساؤلات الطلاب وأولياء الأمور

وكشفت مصادر بوزارة التعليم العالى، لـ«الوطن»، عن أن ضعف تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الأولى، أمس، يرجع إلى تأخر تسلم الطلاب لشهادة الثانوية العامة المدون عليها الرقم السرى، لتسجيل الرغبات للمرحلة، مشيرة إلى أن مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد، بدأ أعماله هذا العام، بتنظيم اختبارات القدرات للطلاب الراغبين فى الالتحاق ببعض الكليات التى يُشترط للقبول بها اجتياز اختبارات القدرات، والتى استمرت حتى 3 أغسطس الحالى.

من جانبه، تفقد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، اليوم، مقر مكتب التنسيق الرئيسى بجامعة عين شمس؛ للاطمئنان على انتظام سير العمل به وجاهزيته لاستقبال الطلاب وأولياء الأمور.

واطمأن «عاشور» على انتظام عمل المنظومة الإلكترونية لأعمال التنسيق، مشيداً بالجهود المبذولة من قِبل القائمين على مكتب التنسيق، مؤكداً ضرورة الاهتمام بالرد على جميع تساؤلات الطلاب وأولياء الأمور، وتقديم المساعدة وتيسير جميع الإجراءات أمامهم، إضافة إلى المراجعة الدقيقة لكل الأوراق المُستلمة من الطلاب، تمهيداً لإتمام التحاقهم بالكليات والمعاهد بمختلف المراحل.

وقال الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث الرسمى للوزارة، إن الزيارة اشتملت على تفقد القاعات المُخصّصة لإدارة مكتب التنسيق واستقبال الطلاب، للتأكد من توفير جميع الإمكانات اللازمة لظهور مكتب التنسيق بالشكل اللائق وأداء عمله المنوط به، بما يُحقّق مصلحة العاملين والمُتردّدين عليه من الطلاب، مؤكداً ضرورة التيسير على الطلاب وأولياء الأمور، وتلبية جميع رغبات الطلاب وفقاً للقواعد المُنظمة لذلك.

وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير التقى بعدد من الإداريين العاملين بمكتب التنسيق، واطلع على جميع الخدمات المُقدّمة للطلاب، مؤكداً أهمية الدور الذى يقومون به طوال فترة التنسيق بمختلف مراحله.

والتقى «عاشور» ببعض أولياء الأمور والطلاب الذين كانوا موجودين فى مكتب التنسيق، واطمأن على حصولهم على المساعدة الكافية من الإداريين العاملين بمكتب التنسيق، وتمنى للطلاب والطالبات التوفيق والنجاح.

واستقبلت معامل تنسيق جامعة القاهرة بمقارها بكليات الهندسة والزراعة والدراسات العليا للبحوث الإحصائية، الطلاب الراغبين فى تسجيل رغباتهم إلكترونياً، حيث تم تقديم التسهيلات اللازمة والخدمات المطلوبة لهم.

«الخشت»: معامل جامعة القاهرة مجهزة على أكمل وجه

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إنه تم تجهيز المعامل لاستقبال أكبر عدد من طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم؛ مؤكداً أنه تم وضع خطة هذا العام لتنظيم عملية التسجيل داخل المعامل وخارجها، وتوفير أماكن مناسبة لانتظار الطلاب وأولياء أمورهم لعدم التزاحم والتكدّس بالمعامل، مع التوجيه بتقديم التسهيلات اللازمة والخدمات المطلوبة.

وأكد أن المعامل الثلاثة معدّة ومجهّزة على أكمل وجه، وتضم أجهزة حاسب آلى حديثة مزودة بالإنترنت وطابعات حديثة لطباعة بطاقات ترشيح الطلاب، كما يوجد بمعامل تنسيق جامعة القاهرة موظفون مختصون لتقديم المعلومات الكافية للطلاب وأولياء الأمور، إلى جانب فنيين مدربين لحل أى مشكلة قد تطرأ.

«النعمانى»: توفير كل سبل الدعم للطلاب بـ«سوهاج»

ووجّه الدكتور حسان النعمانى، رئيس جامعة سوهاج بتقديم وتوفير كل سُبل الدعم للطلاب، والإجابة عن جميع التساؤلات الخاصة بعملية التنسيق، والعمل على تذليل كل العقبات التى قد تواجههم، بما ييسر على الطلاب وذويهم إتمام عمليات التسجيل الإلكترونى بسرعة ودقة متناهية، كما حث الطلاب على التروى والتركيز وتحرى الدقة قبل كتابة الرغبات، متمنياً لهم التوفيق والاختيار الموفق للكلية التى تتلاءم مع ميولهم ورغباتهم، لافتاً إلى أن الاختيار الموفّق للكلية بداية النجاح فى الحياة العملية.

وأكد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، جاهزية الاستعدادات والمعامل التى تم تعقيمها بشكل جيد، حفاظاً على صحة وسلامة الجميع، حيث إن المعامل المخصّصة لتسجيل الرغبات هى مركز الحساب العلمى، وكلية هندسة المطرية، والفنون الجميلة، والتربية الرياضية بالهرم، وذلك فى ظل الحرص على مساعدة الطلاب، لتسجيل رغباتهم وتذليل جميع العقبات التى تواجههم.