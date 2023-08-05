إصابة 4 أشخاص في تصادم بين سيارتين بأسوان

أصيب4 أشخاص في حادث تصادم بين سيارتين ربع نقل على طريق الشلال في مدينة أسوان قبل وصولهم إلى منطقة صحراء عيذاب بالبحر الأحمر.

وتلقي مرفق الإسعاف القريب من الحادث إخطاراً فور وقوعه، وهرعت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

غرفة عمليات النجدة تتلقى بلاغًا

تلقت غرفة عمليات النجدة في أسوان إخطاراً يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ربع نقل على طريق الشلال وحدوث إصابات.

وأسفر الحادث عن إصابة أربعة أشخاص، نقلتهم سيارات الإسعاف إلى مستشفى أسوان التخصصي لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية الضرورية.

تأمين الطريق لضمان سلامة المارة

تحرر محضر بالواقعة وتوجهت الجهات المعنية إلى موقع الحادث لرفع آثاره وتأمين الطريق لضمان سلامة المارة، وتحرير محضر بالواقعة وتحويله إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات اللازمة.

وفي سياق آخر، عثر الأهالي على جثة شخص في إحدى قرى محافظة أسوان بعدما صدمه قطار خلال مروره على شريط السكة الحديد.

ونقلت الجثة إلى مشرحة إدفو لتحديد هوية الضحية وتبين أنها لمزارع يقيم في قرية العدوة التابعة لإدفو شمال محافظة أسوان.