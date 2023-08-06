استمرار تنفيذ خطة ترشيد استهلاك الطاقة بشوارع ومنشآت القاهرة (صور)

أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، استمرار تنفيذ خطة ترشيد استهلاك الكهرباء بجميع أحياء المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وفقًا لخطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء وتحقيقاً للمصلحة العامة.

متابعة مواعيد غلق المحال

وفي سياق متصل، أكد اللواء أحمد إبراهيم القزاز، رئيس حي التبين، تطبيق إجراءات ترشيد الكهرباء على المنشآت الحكومية والمحال وغلق الورش الحرفية، طبقا لمواعيد غلق المحال، والمرور على الشوارع في نطاق الحي والتأكد من تطبيق ترشيد الاستهلاك، ومنها شارع وسط المساكن، وشارع كورنيش النيل، وشارع مخزن الأنابيب ومسجد الزهراء، وشارع امتداد وسط المساكن، وميدان الصلب الجديدة، وميدان الصلب القديمة، وحكر التبين البحري.

وأشار «القزاز» إلى اتباع إجراءات ترشيد الطاقة في المنشآت والمباني الحكومية بنطاق الحي، ومنها حي التبين، والدفاع المدني، وبريد التبين، والسجل المدني، وسنترال التبين، ومرفق المياه، ومحطة المياه، والمنطقة الطبية، مع فصل إنارة كل الإعلانات المضيئة على جميع الطرق الرئيسية والفرعية والكباري والمحاور، وأعلى العقارات، في تمام التاسعة مساء، ومتابعة دور العبادة من مساجد وكنائس، والأندية والملاعب الرياضية.

حملة تخفيف الأحمال

وفي حي طرة بـ القاهرة، تم التنسيق مع الأجهزة التنفيذية لمتابعة حملة تخفيف الأحمال الكهربائية بالشوارع، ومنها شارع مصر حلوان الزراعي، وشارع الجبانات، وشارع معهد أمناء الشرطة، وإعلانات طريق الأوتوستراد، ومبنى حي طرة.

وفي حي شرق مدينة نصر، أكد اللواء أحمد جودة، رئيس حي شرق مدينة نصر، استمرار فريق عمل إدارتي الإنارة والمتابعة الميدانية في تنفيذ ومتابعة حملة ترشيد استهلاك الكهرباء في الشوارع والميادين وواجهات المحال والإعلانات المضيئة، ومنها شارع عباس العقاد، وشارع النادي الأهلي، وشارع مصطفى النحاس.

كما قام حي المعادي بالقاهرة بتسيير لجنة للمرور الميداني اليومي، للتأكد من ترشيد استهلاك الكهرباء للإعلانات المضيئة.