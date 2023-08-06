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طرح محال تجارية وصيدلية بمدينة 6 أكتوبر للبيع في مزاد علني 6 سبتمبر

استكمال أعمال التجميل والزراعة بمدينتي الشروق وأسيوط

كتب:

أيمن حمزة
10:34 ص | الأحد 06 أغسطس 2023
وزير الإسكان

وزير الإسكان

أكد المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، طرح 12 محلاً تجارياً وصيدلية بمساحات تتراوح من 20 إلى 40 مترًا مربعًا بالأسواق التجارية بالمناطق المختلفة بالمدينة للبيع بالمزاد العلني، لزيادة الخدمات بالمدينة.

ضوابط وشروط المزاد العلني

وأضاف «النجار»، أنه يتم طلب كراسة الشروط والمواصفات من مقر الجهاز، على أن تعقد جلسة المزاد العلني يوم الأربعاء الموافق 6 سبتمبر المقبل، ويمكن للراغبين في دخول المزاد المعاينة على الطبيعة للمحال والصيدلية في مواعيد العمل الرسمية.

وفي سياق متصل، أكد المهندس على سعد رئيس جهاز مدينة الشروق، أنه جارٍ الآن تدعيم وزراعة شتلات الزهور بالحدائق والمتنزهات المفتوحة والجُزر بالحي الأول ومركز المدينة، وذلك استكمالاً لخطة جهاز مدينة الشروق فى مجال رفع كفاءة وتجميل المسطحات الخضراء.

رفع كفاءة المحاور والطرق بمنطقة إسكان الشباب

وأشارت المهندسة جيهان عمار، رئيس جهاز تنمية مدينة أسيوط الجديدة، إلى أنه جارٍ استكمال أعمال تنسيق الموقع ورفع كفاءة المحاور والطرق بمنطقة إسكان الشباب، وتشمل تنسيق أعمال البلاط والبردورات والخرسانات المطبوعة وفتح بعض الممرات لسهولة حركة السيارات بالإضافة إلى أعمال الزراعات، بجانب الاستمرار في تنسيق وتجميل مناطق المدينة.

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بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.