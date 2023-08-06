رفع 34 ألف طن مخلفات صلبة في حملات مكبرة بمدن الدقهلية

شنت رئاسة مركز ومدينة السنبلاوين بالدقهلية، حملة مكبرة لمتابعة النظافة ورفع المخلفات الصلبة في أرجاء المدينة شاملة القرى والعزب والوحدات المحلية، بالتنسيق مع محافظة الدقهلية، وتفريغ الحاويات والتخلص الآمن من القمامة للحفاظ على البيئة والصحة العامة.

رفع 34 ألف طن مخلفات في حملة بالسنبلاوين

وأكد أحمد عبد العظيم، رئيس مركز ومدينة السنبلاوين في بيان، وجود هناك متابعة مستمرة ودورية لمتابعة النظافة بشكل مكثف، وتم تفريغ الحاويات بحي النخيل والمعاهدة والكورنيش والحوال وشارع بورسعيد وشارع صلاح سالم وشارع أحمد عبد العزيز للحفاظ على البيئة والصحة العامة، وتم رفع 33 ألفا و910 أطنان بالمدينة ورفع 10 آلاف و640 طنا من المخلفات في الأرياف.

كما أعلن اللواء وجدي الجرواني، رئيس مركز ومدينة ميت غمر، أن هناك جهود مكثفة لمتابعة أعمال نظافة ورفع المخلفات، وتم عمل حملة على ضواحي مدينة ميت غمر ورفع الأتربة بالشوارع، وهناك ورديتان صباحية ومسائية، والهدف هو إظهار المدينة بشكل حضاري وجمالي يليق بأهالي المدينة، ووجه برفع كفاءة الطرق ورصفها.

دفع عدد من الجرارات والمعدات لرفع المخلفات بشربين

كما دفعت مدينة شربين برئاسة اللواء ماهر كامل، رئيس مجلس المدينة، بعمل حملة مكثفة بالتنسيق مع محافظة الدقهلية، عددا من الجرارات والمعدات لإنجاز رفع المخلفات ونقلها أولا بأول إلى المقلب العمومي بأماكن التجمع داخل المدينة والطريق السريع، ورش المياه بعد العمل لإخماد الأتربة ورفع كفاءة الطرق وإخلاء المقلب الوسيط من جميع المخلفات لتحسين مستوى المظهر الجمالي وتوفير بيئة صحية ونظيفة أمام المواطنين.