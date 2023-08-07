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هل يشعر الميت بمن حوله أثناء غسله؟.. خطيب بـ«الأوقاف» يحسم الجدل

كتب:

رؤى ممدوح
03:24 ص | الإثنين 07 أغسطس 2023
الشيخ خالد الجمل

الشيخ خالد الجمل

تعد مسألة الموت وشعور الميت بمن حوله بعد وفاته وخروج الروح من الجسد من الأمور التي تكثر فيها الأقاويل والشائعات، فهناك من يعتقد شعوره بالمحيطين به بينما ينفي آخرون ذلك، وللوقوف على حقيقة الأمر يقول الشيخ خالد الجمل، الداعية الإسلامي والخطيب بالأوقاف إن الشخص بمجرد وفاته لا يشعر بشيء إطلاقاً لأنه يكون قد انقطع عمله، ولا صحة بأنه يستطيع سماع من حوله حتى وإن لم تكن له القدرة على الرد.

انقطاع عمل ابن آدم بموته

واستدل الخطيب بالأوقاف في حديثه لـ«الوطن» على ذلك بقول النبي عليه الصلاة والسلام: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له»، ومعنى ذلك انقطاع العمل سواء بالحركة أو السمع أو الإحساس والشعور، كما قال تعالى في سورة فاطر: «وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ»، وقوله في سورة النمل: «إِنَّكَ لا تُسْمِعُ الْمَوْتَى».

الأشخاص الذين يحق لهم تغسيل الميت ودفنه

ولفت «الجمل» إلى أنً علاقة الإنسان تنتهي وتنقطع بمجرد موته، وتبدأ حياة جديدة عند دخوله القبر، وتسمى البرزخ، وأشار الداعية الإسلامي إلى أنّه لا يوجد وظيفة تسمى تغسيل الموتى أو الحانوتين لأنّه في الأصل أن يقوم الشخص بتغسيل أهله ودفنه، وعند توكيل أحد بتلك المهمة فإن ذلك الأمر يعتبر استثناء من الأصل وهو جائز، وبالتالي يمكن لأي شخص بالغ عاقل أن يقوم بمهمة تغسيل الميت وتكفينه ودفنه.

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