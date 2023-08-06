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ناقد فني: مهرجان العلمين الجديدة نجح في تعويض غياب التنوع الثقافي الفني

كتب:

مريم جاد
08:17 م | الأحد 06 أغسطس 2023
الناقد الفني محمد شوقي خلال مداخلة هاتفية على إكسترا نيوز

الناقد الفني محمد شوقي خلال مداخلة هاتفية على إكسترا نيوز

قال الناقد الفني، محمد شوقي، إن مهرجان العلمين الجديدة، يقوم بإثبات وجوده بالعالم يوما بعد يوم، ويقوم بإثبات قوة مصر وقدرتها على تنظيم مشاريع قوية وعالمية مثل ذلك المهرجان.

ناقد فني: مهرجان العلمين استطاع أن يعوض الفقد الداخلي للتنوع الثقافي

وأضاف الناقد الفني، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، إن «تنوع الحفلات للفنانين العرب كل يوم، والمهرجانات المختلفة، وعروض الأزياء، كلها تدل على التنوع والاختلاف الترفيهي اللي كنا مفتقدينه، والمهرجان استطاع أن يعوض الفقد الداخلي للتنوع الثقافي»، مؤكدًا على التحام الجماهير بنجوم الغناء المختلفين الذين يقدمون أغاني متنوعة لجميع الأجيال والأعمار.

مهرجان العلمين يعرض صورة جمالية متنوعة للعالم

وتابع «شوقي»، بأنه تم تنظيم الحفلات وعرضها في أبهى صورة بمكان سياحي جديد وعالمي، ويتوافد إليه الزوار من جميع أنحاء العالم  لرؤية الصورة الجمالية المتنوعة من حيث الثقافة والترفيه والفن.

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