مفكر اقتصادي: القناة الجديدة تتميز بمكانة فريدة على خريطة الملاحة البحرية العالمية

أكد الدكتور منجى بدر، الوزير المفوض والمفكر الاقتصادى، أن قناة السويس تتميز بمكانة فريدة على خريطة الملاحة البحرية العالمية، لاسيما بعدما واصلت الدولة تنفيذ خططها الاستراتيجية من أجل تطوير المجرى الملاحى والمرافق والبنية التحتية له والأسطول البحرى، مضيفاً فى حواره لـ«الوطن» أن الدولة وضعت أفضل السياسات الملائمة والمرنة تنظيمياً وفنياً وتكنولوجياً لزيادة القدرة الاستيعابية للقناة.

تطوير القناة يضمن استقرار سلاسل التوريد العالمية وزيادة إيراداتها لصالح الدولة

فضلاً عن تشجيع التجارة والاستثمار عبرها، بما يسهم فى ضمان استقرار سلاسل الإمداد والتوريد العالمية، وهو ما انعكس على ارتفاع معدلات أداء القناة وتحقيق زيادة غير مسبوقة فى إيراداتها. ولفت المفكر الاقتصادى إلى أن تطوير قناة السويس قاد خلال السنوات الماضية، لوضع مصر على خريطة التجارة العالمية، فى ظل التحديات التى تواجه قنوات ملاحية أخرى فى أوروبا وأمريكا؛ بسبب الجفاف والأزمات الجيوسياسية، وإلى نص الحوار:

ما قراءتك لأهمية قناة السويس الجديدة وتأثيرها فى حركة التجارة العالمية؟

- توسيع وتعميق قناة السويس الجديدة من أهم المشروعات القومية، ويُعد يوم 6 أغسطس من كل عام يوماً تاريخياً، نحتفل به كما احتفلنا قبل أيام بذكرى تأميم قناة السويس عام 1956.

وتم افتتاح قناة السويس الجديدة بشكل موازٍ لقناة السويس القديمة من أجل تسهيل وتسريع عملية مرور سفن الشحن عبر القناة فى كلا الاتجاهين وتقليل مدة انتظار السفن العابرة للقناة، إضافة إلى زيادة القدرة الاستيعابية للقناة من أجل التمكن من استيعاب النمو المستقبلى المتوقع لحركة التجارة العالمية، وما يترتب على ذلك من جعل قناة السويس الطريق المفضّل للسفن التجارية، ويزيد تنافسية القناة دون بديل لها.

كيف تخدم قناة السويس الجديدة المنطقة الاقتصادية للقناة؟

- تحقق قناة السويس الجديدة عدة أهداف لخدمة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، التى تصب فى صالح الاقتصاد المصرى بوجه عام، مثل زيادة العائد من العملة الصعبة، وهو ما تم تحقيقه، حيث حقّقت القناة رقماً قياسياً لم يتحقّق من قبل بواقع 9 مليارات و400 مليون دولار فى السنة المالية الحالية «2022 - 2023»، مقارنة مع 7 مليارات دولار العام المالى السابق، بما يمثل زيادة قدرها 35%.

بالإضافة إلى حفر وتوسعة أكبر فى قناة السويس، وزيادتها إلى نسبة 50% من طول المجرى الملاحى، وتقليل زمن العبور، ليكون 11 ساعة بدلاً من 18 ساعة لقافلة الشمال، وتقليل زمن الانتظار للسفن، ليكون 3 ساعات بدلاً من 8 إلى 11 ساعة، مما يخفض تكلفة الرحلة البحرية ويرفع درجة تسعير قناة السويس.

وتعتبر القناة الجديدة بمثابة البنية التحتية لمشروع التنمية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والاستفادة من الموقع الجغرافى الفريد للقناة، وتعظيم العائد من حجم البضائع الضخم الذى يعبرها سنوياً باستخدام ثقافة القيمة المضافة والصناعات، لتكون القناة الجديدة نواة للمشروع القومى العملاق لتنمية المنطقة والمناطق المجاورة، وتكون بؤرة إشعاع للنمو لباقى القطاعات فى مصر.

ماذا يميز قناة السويس الجديدة، ودورها فى جذب الاستثمارات الأجنبية؟

- تتميز القناة بمكانة فريدة على خريطة الملاحة البحرية العالمية، حيث واصلت الدولة تنفيذ خططها الاستراتيجية من أجل تطوير المجرى الملاحى والمرافق والبنية التحتية للقناة والأسطول البحرى، علاوة على وضع أفضل السياسات الملائمة والمرنة تنظيمياً وفنياً وتكنولوجياً لزيادة القدرة الاستيعابية للقناة.

فضلاً عن تشجيع التجارة والاستثمار عبرها، بما يسهم فى ضمان استقرار سلاسل الإمداد والتوريد العالمية، وهو ما انعكس على ارتفاع معدلات أداء القناة وتحقيق زيادة غير مسبوقة فى إيرادات قناة السويس لتُسجل الرقم الأعلى فى تاريخ القناة، حيث بلغت 9.4 مليار دولار عام 2022/ 2023، مقابل 7 مليارات دولار عام 2021/ 2022.

ما الفائدة التى أضافتها القناة الجديدة للمنطقة الاقتصادية وقناة السويس؟

- تتضمن مشروعات تطوير قناة السويس مشروع توسعة وتعميق المنطقة الجنوبية للقناة، حيث يبلغ طول المشروع 30كم من الكيلو 132 حتى الكيلو 162 ترقيم القناة، ويبلغ عرضه 40 متراً شرقاً وعمق 27 متراً بدلاً من 24 متراً، كما يتيح مشروع التطوير زيادة الأمان الملاحى بنسبة 28%، علاوة على زيادة الطاقة الاستيعابية فى المنطقة بـ6 سفن إضافية.

وبالتالى فإن إنشاء قناة جديدة موازية للأصلية وكذلك إنشاء المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وعدم اقتصار المنطقة على وظيفة المعيار التجارى فقط، سيرفع تصنيف قناة السويس کأحد أهم الممرات الملاحية.

المنطقة الاقتصادية

يجب استمرار العمل على إدارة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وفق المعايير العالمية للخدمات البحرية بما يزيد قدرة وتصنيف القناة، کما يساعد على المنافسة فى مجال الخدمات البحرية، وخطوة لاستغلال الطاقات الاقتصادية لهذا الموقع العبقرى وللاستفادة القصوى من هذا المورد المهم، والبناء على هذه الفرص التى تتيحها القناة الجديدة وتحويلها إلى محور اقتصاد عالمى حتى يمكن المساهمة فى التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030