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«إكسترا نيوز»: الهدف من مهرجان العلمين تحقيق فرص استثمارية داخل مصر

كتب:

مريم جاد
09:51 م | الأحد 06 أغسطس 2023
لما جبريل - موفدة قناة «إكسترا نيوز»

لما جبريل - موفدة قناة «إكسترا نيوز»

قالت لما جبريل، موفدة قناة «إكسترا نيوز»، إن العلمين الجديدة تعيش فترة من الفرحة والبهجة والتجارب السياحية الجديدة بسواعد مصرية، والمهرجان يشهد حفلات تضم أغلب الفنانين العرب والمصريين والعالميين، فضلا عن تحقيق الجودة بالخدمات لتنشيط السياحة.

الهدف من المهرجان تنشيط فرص الاستثمار

وتابعت «جبريل»، عبر تغطية لقناة «إكسترا نيوز» لفعاليات المهرجان، بأن الهدف من وراء المهرجان والخدمات والتنظيم، هو الفرصة الاستثمارية، وتنشيط الاستثمار داخل مصر، خاصًة العلمين، كمدينة حديثة وعالمية وسيستمر المهرجان على مدار السنوات المقبلة.

عرض أزياء لمصمم عالمي

وأضافت موفدة قناة «إكسترا نيوز»، أن من أبرز الأحداث القادمة عرض أزياء المصمم العالمي «مايكل سينكو» الذي يقدم مجموعة من الأزياء الخاصة به، وهي فعالية ينتظرها المهتمون بالأزياء والفاشون على نحو خاص، لأنها تعتبر صناعة من أقوى الصناعات ويعتبر ذلك المصمم الأشهر عالميا.

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بقلم مريم جاد