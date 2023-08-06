«المسلماني» يشيد بالعاملين بقناة السويس: تموين سفينة أثناء تفريغها «إنجاز»

قال الإعلامي أحمد المسلماني، إنه لأول في مصر، يتم تموين سفينة حاويات في أثناء التفريغ في ميناء غرب بورسعيد يوليو 2023، إذ نجح المهندسون والفنيون والعمال والقيادات الإدارية بهيئة قناة السويس والشركات العاملة أنه جرى تموين سفينة حاويات في أثناء عمل الأوناش عليها والتفريغ بالوقود في اللحظة نفسها وهذا «إنجاز».

عملية تموين سفينة أثناء تفريغها تحدث لأول مرة بمصر

وأضاف «المسلماني»، خلال تقديمه برنامج «الطبعة الأولى»، المذاع على قناة «الحياة»، أن البعض يعتقد أن هذا بالأمر السهل، لكنه معقد فنيا لأن تزويد سفينة عملاقة بالوقود في أثناء عمليات تفريغها، وهذا لأول مرة يحدث في مصر، يعتبر نجاحا كبيراً جدا للعاملين في قناة السويس والشركات العاملة بها.

وأشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قال أكثر من مرة إنه ينبغي أن تكون قناة السويس مركزاً لوجستياً عالمياً، وأن الأمر لا يقتصر فقط على مرور السفن، إنما تقديم خدمات للسفن المارة في قناة السويس وعلى الموانئ المصرية.

تحويل مصر لمركز إقليمي للطاقة

ولفت إلى أن هذا في إطار رؤية أكبر بأن تكون مصر مركزاً إقليمياً للطاقة والخدمات اللوجستية في الشرق الأوسط وأفريقيا والبحر المتوسط.