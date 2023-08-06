ليلة «مصرية - لبنانية» في «العلمين الجديدة»

اختتمت فعاليات الأسبوع الثالث من مهرجان العلمين، المقام على أرض مدينة العلمين الجديدة، بسهرة غنائية رومانسية بتوقيع ملكة الإحساس اللبنانية إليسا، والفنان تامر عاشور، التى استمرت لأكثر من 3 ساعات، قدم فيها الثنائى مجموعة من أهم وأشهر أغانيهما الرومانسية عبر مسيرتهما الفنية، وسط حضور جماهيرى كامل العدد من المصريين والجاليات العربية، فى ثانى الليالى المصرية - اللبنانية التى تقام على أرض مدينة العلمين، بعد حفل الفنانين راغب علامة ونانسى عجرم، الذى أقيم ضمن فعاليات الأسبوع الثانى من المهرجان، ومن المقرر أن تتكرر الليالى المصرية - اللبنانية الأسبوع المقبل بحفل الفنان بهاء سلطان والفنانة كارول سماحة.

«إليسا» ترسم قلوباً من الحب فى سماء «العالم علمين»

رسمت الفنانة اللبنانية «إليسا» قلوباً فى سماء مدينة العلمين الجديدة خلال وصلتها الغنائية التى قدمتها ضمن فعاليات حفلها بختام الأسبوع الثالث من مهرجان «العالم علمين» من خلال وصلتها التى استمرت لما يقرب من 80 دقيقة وشهدت 19 أغنية من أهم وأشهر أغنياتها فى مشوارها الفنى.

وصعدت «إليسا» إلى حفلها على نغمات أغنية الفنانة داليدا الشهيرة «حلوة يا بلدى»، بعد أن قامت بشراء حقوقها وتمت إعادة توزيعها من جديد، وعقب أدائها، أعربت عن انبهارها بمدينة العلمين الجديدة، قائلة: «أحلى مسا وأحلى صباح، شكراً على هذا المهرجان الرائع اللى يقام حالياً فى مدينة العلمين، هو مهرجان عالمى، وأنا سعيدة بوجودى معكم، وأتمنى كل عام يكون لى محطة هنا معكم، بحييكم من كل قلبى، وشكراً لأنكم حبيتونى كتير».

واستكملت الفنانة اللبنانية الملقبة بملكة الإحساس وصلتها بتقديم أغنيتى «أنا وبس، ونفسى أقوله»، وقامت بعمل مزج موسيقى بين كلمات وألحان أغنيتى «كرمالك وبتمون»، وأعقبتها بكلمة شكر وحب متبادل بينها وبين الجمهور الحاضر للحفل قائلة «بموت فيكم».

استمرت «إليسا» فى تقديم جرعة من الرومانسية بغناء عدد من أشهر أغنياتها الرومانسية منها «مكتوبة ليك وأواخر الشتا، وأسعد واحدة، ولو تعرفوا» التى لاقت تفاعلاً كبيراً من الجماهير الموجودة، وانفجر المسرح من الصياح مع بدء موسيقى أغنية «من أول دقيقة» التى تعد أكثر الأغنيات العربية استماعاً على مدار عامى 2022 و2023، وقدمتها «إليسا» مع الفنان المغربى سعد لمجرد.

وواصلت الفنانة اللبنانية تأدية فقرتها الغنائية بتقديم مجموعة من أغنياتها الشهيرة منها «سهرنا يا ليل» التى أعقبتها بتقديم «عايشالك» ثم «بتمايل على الـBeat» التى قامت بإعادة كوبليهها الأول بسبب عدم تفاعل الجمهور الموجود معها، وأكملت الغناء بتقديم «أرجع للشوق»، و«تعا» و«إلى كل اللى بيحبونى»، و«كرهنى»، وقدمت أغنية «عبالى حبيبى» خصيصاً لجمهورها الذى طالبها بغناء الأغنية، إلى أن اختتمت وصلتها الغنائية بأغنيتها الشهيرة «هنغنى كمان وكمان»، وقبل نزولها من على المسرح شكرت جمهورها على حضورهم، مشددة على استمتاعها بالحفل معهم، وأنها ستعمل جاهدة على أن تكون معهم العام المقبل من نفس المكان من مدينة العلمين الجديدة.

تامر عاشور يشعل أجواء المهرجان بـ«ده حكاية».. ويختم بـ«باى باى»

قدم الفنان تامر عاشور واحدة من أجمل الحفلات الغنائية فى مسيرته الفنية على أرض مدينة العلمين الجديدة، فمع افتتاح سهرات الليلة الثالثة من فعاليات الأسبوع الثالث من مهرجان «العالم علمين»، صعد «عاشور» إلى جمهوره على نغمات أغنيته الشهيرة «ده حكاية» وسط تفاعل كبير من الحاضرين، أعقبه بكلمة قال فيها: «مبسوط جداً بهذا اليوم الجميل، وسط المكان الجميل بالجو الحلو ده».

المطرب قدم «ميدلي غنائي» لألحانه مع أنغام وعمرو دياب

أكمل «عاشور» وصلته الغنائية بتقديم مجموعة من أشهر أغنياته التى عُرف بها فى مسيرته الفنية بدأها بـ«عشت معاك حكايات»، وأكملها بأغنيات «تيجى نتراهن، وبياعة، وتسلم، وهاجى على نفسى، والرك على النية»، وطلب من الجمهور قبل أداء أغنية «خلينى فى حضنك» فتح أضواء هواتفهم مع تخفيف إضاءة المسرح لكى يشدوا معاً بكلمات الأغنية.

وقدم الفنان المصرى «ميدلى غنائى» لمجموعة من الأغنيات التى لحنها لكبار نجوم الغناء، وبدأها بتقديم أغنية «ياريتك فاهمنى» للفنانة أنغام، ثم أغنية «من العشم» التى قدمها للفنان عمرو دياب، وأغنية «الله أعلم» للفنان فضل شاكر، واختتمها بأغنية «قلبك يا حول الله» للفنان بهاء سلطان.

وعاد «عاشور» من جديد بتقديم أغنياته، ومنها «يا أهلاً، وكلموها عنى، وانت اخترت، ومبتهزش»، وقبل أداء أغنية «هتوحشنا» مازح جمهوره قائلاً: «بحب فقرة تقديم الأغنية الشعبية، مع إن عدد كبير طلب منى عدم تقديمها». ورغم تخفيف حدة الأغنيات الحزينة التى يشتهر بها الفنان تامر عاشور، فإنه قرر بناء على طلب الجمهور تقديم أغنية «قولوله سماح» وأعقبها بأغنيات «خلصانة الحكاية، واصحى للكلام، وكنت فين»، واختتم فقرته بأغنية «باى باى»، وقبل النزول من على المسرح قدم شكراً للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على قرارها بالتبرع بإيرادات حفلات المهرجان لصالح مبادرة «حياة كريمة».