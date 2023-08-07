عضو بـ«زراعة النواب» يطالب بإنشاء صندوق لخدمة الفلاح المصري

قال النائب عادل يونس حماد، عضو لجنة الزراعة في مجلس النواب، إن الدولة المصرية وفرت الأسمدة للفلاحين للعام المقبل، مشيرا إلى مطالبة اللجنة بتوحيد سعر الأدوية البيطرية، لضمان عدم استغلال بعض الأطباء للمزارعين.

إنشاء صندوق لخدمة الفلاح

وخلال مشاركته في مؤتمر حقوق الفلاح المصري بين الواقع والمأمول، الذي نظمه المجلس القومي لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، طالب حماد بالعمل على إنشاء صندوق لخدمة الفلاح المصري، مؤكدا أن الدولة لديها أكثر من 50 مليون شخص جاهزين للعمل في قطاع الزراعة.

الدولة ملتزمة برفع مستوى معيشة السكان

من جهته، قال السفير فهمي، أمين عام المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن الدولة المصرية حملت على عاتقها مهمة تطوير قطاع الزراعة، خاصة أن الفلاحين يمثلون قوة للشعب المصري.

وأضاف أن الدستور المصري حمى الشعب، والدولة تلتزم برفع مستوى معيشة السكان في جميع المناطق، وشراء المحاصيل الزراعية بسعر يتناسب مع الفلاح المصري، حرصا على تذليل العقبات أمام الفلاح.