الدفاع الألمانية: إغلاق المجال الجوي للنيجر «انتكاسة للقوات المسلحة»

قال متحدث باسم وزارة الدفاع الألمانية، في برلين، اليوم الاثنين، إن كل يوم لا تستطيع فيه طائرات البلاد التحليق في المجال الجوي لدولة النيجر، يمثل «انتكاسة للقوات المسلحة»، حيث تعمل الدولة الأوروبية على سحب قواتها من دولة مالي المجاورة للنيجر في غرب أفريقيا.

وأغلقت النيجر مجالها الجوي أمس الأحد، حتى إشعار آخر، وهو إجراء يعقّد سحب القوات الألمانية من الجارة مالي، حسب ما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، نقلاً عن وكالة «رويترز» اليوم الاثنين.

ويترقب الكثيرون ما سوف يحدث في النيجر خلال الساعات المقبلة، بعد انتهاء المهلة التي منحتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا «إيكواس» قبل أسبوع، لمنفذى الإطاحة برئيس النيجر، محمد بازوم، لإعادته إلى السلطة، وإلا تدخلت عسكرياً لإعادته.

ووضع كبار مسؤولي الدفاع في «إيكواس» خطة للتدخل العسكري، إذا لم يعد الرئيس بازوم إلى منصبه، بحلول أمس الأحد.

وأعلنت «إيكواس»، في بيان يوم الجمعة الماضي، أنه تم تحديد الخطوط العريضة لتدخل عسكري محتمل في النيجر، مما يعني أن خطة المجموعة للتدخل العسكري باتت جاهزة، وسط مؤشرات على مشاركة عدة دول في تنفيذها.