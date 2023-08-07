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هل يجوز تربية العصافير في أقفاص؟.. أمين الفتوى يجيب

كتب:

مريم جاد
08:20 م | الإثنين 07 أغسطس 2023
أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية

أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية

أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على متصل يسأل عن حكم تربية العصافير ووضعها في أقفاص.

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الإثنين: «وضع العصافير في أقفاص مع توفير كل سبل معيشتها ليس حراما، مستشهدا بما كان يفعله سيدنا النبي من مداعبة أخ صغير لأنس بن مالك يُدعى أبا عمير، وكان عنده عصفور يلعب به، فكان سيدنا النبي يقول له: يا أبا عمير ما فعل النغير».

وتابع: «تربية الحيوانات عامة، مسموح به بشرط عدم الإيذاء، «لا يجوز إيذاء أي حيوان بمنع طعام أو ماء عنه، أو الاعتداء عليه، فالسيدة التي دخلت النار في القطة الصغيرة، ليس لأنها ضربتها وإنما لأنها منعت عنها الطعام».

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بقلم مريم جاد