مواعيد تواجد سيارات المياه المتنقلة لخدمة العملاء بالمناطق النائية بالشرقية

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية، عبر منشور على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مواعيد تواجد السيارات المتنقلة لخدمة العملاء بالمناطق التابعة للشركة، لتقديم خدمة للمواطنين بشكل أفضل خاصة في الأماكن النائية والبعيدة.

مواعيد تواجد سيارات المياه المتنقلة لخدمة العملاء

وحددت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، مواعيد وأماكن تواجد السيارات المتنقلة لخدمة العملاء بالقطاعات التابعة لها، خلال الفترة من اليوم الثلاثاء الموافق 8 من شهر أغسطس 2023 وحتى يوم 13 من الشهر نفسه، من الساعة 8 صباحا وحتى الثانية عصرا وهي كالتالي:

** مواعيد تواجد سيارة خدمة العملاء بنطاق قطاع مركز الزقازيق بقرية السبكي، تكون يومي الأحد والاثنين، وبقرية بهنباي من الثلاثاء إلى الخميس.

** مواعيد تواجد سيارة خدمة العملاء بنطاق قطاع مركز بلبيس بعزبة حسين شاكر تكون من الأحد إلى الخميس.

** مواعيد تواجد سيارة خدمة العملاء بمركز الحسينية بقرية سماكين الغرب، تكون من يوم السبت إلى الخميس.

تقديم الخدمة للمناطق البعيدة والنائية ولخدمة كبار السن والعملاء

وقالت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، إن السيارات المتنقلة لخدمة العملاء تحرص على تسهيل تقديم الخدمة للمناطق البعيدة والنائية، التي لم يتم تجهيز مراكز خدمة عملاء بها، بالإضافة لتقديم الخدمة لكبار السن والعملاء ممن يصعب عليهم الحضور لمراكز خدمة العملاء.

الخدمات التي تقدمها السيارات المتنقلة لخدمة العملاء

واشارت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، إلى أن السيارات المتنقلة لخدمة العملاء تقدم خدمات الشركة المختلفة، مثل «التعاقد على إدخال العدادات – شحن الكروت مسبوقة الدفع – سداد الفواتير-الاستعلام عن الفواتير – تقديم شكاوي».