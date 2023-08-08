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ضبط كمية متنوعة من المخدرات بحوزة راكب في مطار القاهرة الدولي

كتب:

أيمن حمزة
12:18 م | الثلاثاء 08 أغسطس 2023
رجال الجمارك أمام المضبوطات

رجال الجمارك أمام المضبوطات

ضبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي راكب مصري بحوزته كمية متنوعة من المخدرات، وآخر حاول تهريب كمية من أدوات الحقن المجهري.

الحالة الأولى التي جرى ضبطها كانت خلال إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من لندن، إذ  استوقف أحمد عطا الله مأمور اللجنة الجمركية أحد الركاب خلال محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه.

وبتفتيش حقائبة على جهاز الفحص بالأشعة بواسطة إسلام غزالي مأمور الجمرك، والذي تلاحظ له وجود كثافات عضوية داخل حقائب الراكب، قام وائل محمد إمبابي مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم 3 بتكليف شريف محمد عيد مامور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا، ما أسفر عن ضبط 5 لفافات من البلاستيك بداخلهم نبات الماريجوانا المخدر بوزن 14 جراما و كيس بداخله خمس قطع حلوى تحتوي على مادة THC المخدرة و4 سجائر إلكترونية بهم زيت الماريجوانا. 

ضبط راكب مصري بحوزته كمية متنوعة من المخدرات

والحالة الثانية كانت خلال إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من جوانز، واستوقف أحمد عمر عجمي مأمور الجمرك أحد الركاب خلال محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية.

الجمارك تحبط تهريب كمية من أدوات الحقن المجهري

وأمر أحمد علي السيد مدير الإدارة الأولي بتحرير محضر ضبط جمركي رقم 194 لسنة 2023 ضد الراكب الأول، كما أمر بتحرير محضر ضبط جمركي رقم 195 لسنة 2023 ضد الراكب الثاني وذلك بعد العرض على الدكتور ماجد موسى رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي، والذي أحال الراكب الأول للنيابة المختصة.

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بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.