فتح باب التقدم للالتحاق بوظيفة مدير مدرسة و287 فرصة جديدة في القليوبية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية عن استمرار فتح باب تلقي طلبات الالتحاق بوظائف مدير مدرسة بالمجموعة النوعية لوظائف التعليم، بموازنة الوظائف الإشرافية للعام الـ 2023 /2024 حيث تتوافر بالمديرية وفق الإعلان على بوابة الوظائف الحكومية 287 فرصة شاغرة لهذه الوظائف بالمدارس المختلفة.

تستعرض«الوطن» تفاصيل إعلان تعليم القليوبية عبر بوابة الوظائف الحكومية عن توفير 287 فرصة تعيبن مدير مدرسة بالمدارس مختلفة المراحل والمستويات والنوعيات بالإدارات التعليمية.

موعد غلق باب التقدم لوظيفة مدير مدرسة بتعليم القليوبية

أوضحت سماح إبراهيم وكيل وزارة التعليم بالقليوبية في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن موعد غلق باب التقدم لوظائف مدير مدرسة بتعليم القليوبية وعددها 287 فرصة بالمدارس المختلفة والمراحل والمستويات والنوعيات الإدارات التعليمية 19 أغسطس الجاري، مشيرة إلى أن هذه الوظائف تقع على قمة الهيكل الإداري بالمدارس مختلفة المراحل والمستويات والنوعيات بالإدارات التعليمية

أشارت وكيل وزارة التعليم بالقليوبية، إلى إن اختصاصات مدير المدرسة تتمثل في الإشراف والتنسيق والتوجيه في تنفيذ وتطبيق المعايير المحددة لوظائف الإدارة المدرسية في ضوء المعايير القومية للتعليم.

شروط التقدم لوظيفة مدير مدرسة بالقليوبية

أوضحت وكيل وزارة التعليم بالقليوبية إن شروط التقدم الالتحاق بوظائف مدير مدرسة بتعليم القليوبية وعددها 287 وظيفة شاغرة كالتالي :

- اجتياز المقابلات المقررة طبقا لإحكام قانون التعليم 139 لسنة 1981 وتعديلاته ولائحته التنفيذية وتعديلاته

- الإلمام بالمهارات الفنية المطلوبة للوظيفة وتتمثل في المعرفة لعلوم الحاسب الآلي واللغة الإنجليزية.

- الإلمام التام بكافة القوانين والقرارات الوزارية وبطاقات الوصف الوظيفي المنظمة والملائمة لطبيعة العمل.

- الحصول على درجة معلم أول أ على الأقل وما يقابلها كشرط لسنوات الخبرة.

- الحصول على مؤهل عالٍ تربوي مناسب أو مؤهل عالى مناسب، بالإضافة إلى شهادة أو إجازة التأهيل التربوي بالنسبة للمرحلة الابتدائية، ويمكن قبول الحاصلين على دبلوم المعلمين والمعلمات بتقدير مقبول فأعلى

أضافت وكيل وزارة التعليم بالقليوبية، أن باب التقدم لوظيفة مدير مدرسة مفتوح مستمر حتى الموعد المحدد بإدارات وأقسام تنسيق الوظائف للتعليم العام الثانوي، والإعدادي والابتدائي وإدارات المدارس الرسمية والرسمية للغات وإدارات التربية الخاصة، وإدارات التعليم الفني صناعي وزراعي وتجاري بالمديرية والإدارات التعليمية بجميع مستوياتها.

المستندات المطلوبة للتقدم لوظيفة مدير مدرسة بالقليوبية

أوضحت وكيل وزارة التعليم بالقليوبية أن المستندات المطلوبة للتقدم لوظيفة مدير مدرسة بالقليوبية كالتالي :

- نموذج التقدم لشغل الوظيفة مرفق به صورة شخصية ملونة حديثة.

- سيرة ذاتية للمتقدم.

- أصل شهادة صلاحة التنمية المهنية الصادرة من الأكاديمية المهنية للمعلمين بشرط تكون سارية وغير منتهية.

- إفادة من الشئون القانونية بالإدارة التعليمية التابع لها المتقدم بعدم الإحالة للمحكمة التأديبية والجنائية.

- بیان حالة إلكتروني حديث موضح به موقف الجزاءات حتى تاريخه ومعتمد.

- تقارير الكفاية عن آخر عامين أو إفادة من قسم التقارير بتقرير الكفاية خلال عامين

- صورة معتمدة من قرار آخر ترقية مسكن عليها.

- تقديم رؤية ومقترح للوظيفة المتقدم لها في ضوء المستحدثات التربوية للتطوير العملية التعليمية

. إقرار بقبول العمل بالوظيفة المتقدم إليها بأي إدارة تعليمية في نطاق مديرية التربية والتعليم بالقليوبية.

- إقرار من جهة العمل يفيد أن المذكور على رأس العمل حتى تاريخه.

- يضاف إلى الملف صورة معتمدة طبق الأصل من أي شهادات تقدير أو دورات تدريبية.

- إرفاق 10 نسخ ضوئية من السيرة الذاتية ونموذج التقدم لشغل الوظيفة والرؤية والمقترح المستقبلي للوظيفة مع الملف.

أشارت وكيل وزارة التعليم أنه بالنسبة للمتقدمين لوظيفة مدير مدرسة رسمية لغات إلى أنه يتم الالتزام في الاختيار وأعمال التقديم بالقرار 285 لسنة 2014 م وبالنسبة لمدارس التربية الخاصة يتم الالتزام في التقديم والاختيار بالقرار 291 لسنة 2017م