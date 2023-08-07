«إكسترا نيوز»: الممشى السياحي في العلمين يتضمن حفلات وفعاليات ترفيهية

قالت يارا مجدي، موفدة قناة «إكسترا نيوز»، إن الممشى السياحي بمدينة العلمين الجديدة يعتبر من الأماكن المميزة، حيث يقضي الناس أوقاتا رائعة وسط الهواء المعتدل وتجول الزائرين والاستمتاع بالشاطئ بسبب مساحة الممشى ونظافته والاستراحات الخاصة بالزائرين.

14 كيلو مترا من الترفيه والفعاليات

تابعت «مجدي»، عبر تغطية لقناة «إكسترا نيوز»، أن الممشي السياحي بطول 14 كيلو مترا يتضمن فعاليات للأطفال أكثر من باقي الفئات العمرية والأسر الموجودة وهناك العديد من الفرق الموجودة التي تقدم عروضا مختلفة مثل مسرح الشارع، والأنفوشي وكلها مجانية ومتنوعة.

وجود فرصة استثمارية بالعلمين

وأضافت موفدة قناة «إكسترا نيوز»، أن الهدف من المهرجان، هو وجود فرصة استثمارية، وتنشيطها داخل مصر، خاصًة العلمين، كمدينة حديثة وعالمية واستمرار المهرجان على مدار السنوات المقبلة.