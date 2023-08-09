جزيرة وادي بربر.. وجهة سياحية ساحرة تستقبل الزوار في أسوان

عندما تستقل قاربًا ويقترب منها ستجد قطعة من الجنة على الأرض، تتجلى فيها جمال الطبيعة وجمال النيل، إنها جزيرة «وادى بربر» الساحرة التي تعتبر ملاذًا لكل من يبحث عن هدوء وجمال استثنائي في محافظة أسوان.

وتعد جزيرة بربر من أهم جزر محافظة أسوان إذ تجمع بين جمال الطبيعة وروعة المنظر بالإضافة إلى أنها وجهة للسياح وعشاق التصوير والفنانين التشكيليين الذين يبحثون عن الهدوء والإلهام في قلب الطبيعة الخلابة.

وجهة سياحية مهمة في محافظة أسوان

تقول المرشدة السياحية يسرا محمد إن جزيرة بربر وجهة سياحية محببة للزوار على مدار العام شواء في فصل الصيف، أو الشتاء إذ تتمتع الجزيرة بنسمات منعشة وهواء منعش ووجهة لأهالي أسوان هربًا من حرارة الشمس أما في فصل الشتاء، فتتحول المنطقة إلى ملاذ دافئ يستقبل الزوار بأجواء معتدلة ولطيفة.

وتضيف المرشدة أن المنطقة التي تدعى وادي بربر ذات شهرة واسعة عالميًا بفضل جمالها الطبيعي الخلاب، ولذا فقد أصبحت موقعًا مثاليًا لتصوير الأفلام والمسلسلات في الآونة الأخيرة، حيث يتميز المكان بمناظره الساحرة وجماله الفريد، ويجذب بذلك عشاق التصوير الفوتوغرافي الذين يرغبون في التقاط أجمل الصور الفريدة في هذا البيئة الساحرة من حول العالم.

مقصد للفنانين التشكيليين

ومن جهة أخرى، فإن وادي بربر أيضًا ملاذ للفنانين التشكيليين، حيث يجدون فيه إلهامًا لإبداعاتهم ويحرص الفنانون على رسم لوحاتهم الفنية في هذا الموقع الاستثنائي الذي يقع وسط النيل في قلب الطبيعة الخلابة للجزيرة تعد مصدر إلهام للفنانين الذين يحاولون تجسيد جمالها في أعمالهم الفنية وفقًا ليسرا محمد.

يتمتع أهلها بحسن الضيافة والترحاب

وتؤكد أن سكان وادى بربر يتمتعون بطبيعة ودية وسماحة ويستقبلون الزوار بترحاب شديد ويعاملونهم بكل بساطة وود وهو ما التمسته خلال زيارتها بأفواج سياحية من جنسيات مختلفة، مبينة أن ضيافتهم العريقة وشغفهم بمشاركة جمال جزيرتهم يجعل الزائر يشعر بالارتياح والاندماج في هذا المكان الساحر.

جزيرة بربر تستقبل الجميع

وتعتبر جزيرة بربر مفتوحة للجميع دون الحاجة إلى دفع رسوم دخول، ما يجعلها وجهة سياحية متاحة للجميع ويمكن للزوار الاستمتاع بتجوالهم واستكشاف الحياة البرية المدهشة والطيور النادرة التي تتجمع في هذه الجزيرة الساحرة.