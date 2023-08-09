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خطيب بالأوقاف يكشف حدود علاقة الخاطب بمخطوبته: ليس من محارمها

كتب:

رؤى ممدوح
09:33 م | الأربعاء 09 أغسطس 2023
خالد الجمل الخطيب بالأوقاف

خالد الجمل الخطيب بالأوقاف

قال الشيخ خالد الجمل، الداعية الإسلامي، والخطيب بالأوقاف، إن هناك حدودا فيما يخص علاقة الخاطب بالمخطوبة، وكثير من الناس يجهلون بها، متابعا «لا توجد بين الخاطب ومخطوبته علاقة شرعية تجيز له أن يمسك بيدها، كما أنّ الخاطب عندما يمسك يد مخطوبته ليلبسها خاتم الخطبة فإن ذلك يعد تجاوزًا».

علاقة الخاطب بمخطوبته في الإسلام

وأضاف «الجمل»، خلال حديثه لـ«الوطن»، قائلا: «في ديننا فإن الخاطب هو رجل أجنبي عن مخطوبته، فهو ليس من محارمها، كما أنه ليس بين المخطوبين علاقة تتجاوز مجرد الوعد بالزواج».

 ولفت إلى أنّه بقدر ما تكون البنت أصون لنفسها وأحرص على عفتها وشرفها وأبعد عن الخضوع والتكسر في كلامها وحديثها، بقدر ما تعلو مكانتها ويعظم قدرها عند من يراها ويسمعها وتزداد سعادتها في زواجها، ومن تَعَجَّلَ الشيء قبل أوانه عُوقِب بحرمانه.

الحكم الشرعي للمساكنة

وحول مصطلح المساكنة، أوضح الخطيب بالأوقاف أنّ المساكنة هي من الأمور المحرمة شرعاً، وتابع «هي فعل محرم وذلك لما يشيعه من تلوث أخلاقي»، مؤكداً أنّ المساكنة هي مرادف لمصطلح «الزنا»، وهو فعل محرم ومن أكبر الكبائر.

 

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