افتتاح معسكر أبو بكر الصديق التثقيفي بالإسكندرية للطلاب الوافدين

افتتحت وزارة الأوقاف، اليوم الأربعاء، فعاليات معسكر أبي بكر الصديق التثقيفي بالإسكندرية، وذلك لـ45 من الطلاب الوافدين الدارسين بالأزهر الشريف من مختلف دول العالم، والمسجلين على منحة المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.

ويأتي ذلك في إطار الدور الريادي العالمي لمصر في نشر الفكر الوسطي المستنير في مختلف دول العالم، وحرصها الشديد على رعاية الطلاب الوافدين الباحثين عن صحيح العلم الشرعي والفكر الوسطي من الدارسين بالأزهر الشريف، وفي إطار البرامج التدريبية والتثقيفية المتنوعة والمتميزة التي يقدمها المجلس الأعلى للشئون الإسلامية للطلاب والطالبات الدارسين والدارسات بالأزهر الشريف من مختلف دول العالم.

افتتاح المعسكر التدريبي

وافتتح المعسكر التدريبي بحضور الشيخ سلامة عبد الرازق وكيل مديرية أوقاف الإسكندرية، والدكتور حسن أحمد حسن خفاجي الأستاذ المساعد بكلية أصول الدين والدعوة بطنطا، والدكتور جلال غانم مدير عام المراكز الثقافية بالخارج بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.

اهتمام مصر بنشر سماحة الإسلام

وفي كلمته، أكد الدكتور جلال غانم، أن وزارة الأوقاف المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا لنشر سماحة الإسلام وإظهار قيمه ومبادئه وآدابه، مبينًا أن هناك اهتمامًا خاصًا للطلاب الوافدين والذي يتنوع بين معسكرات تثقيفية وجولات ترفيهية وزيارات سياحية، كما أن هذا يتضمن تزويدهم بالمحاضرات العلمية والإصدارات القيمة التي يصدرها المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.