ماذا تفعل لو تعرضت لتخفيضات وهمية بالأوكازيون الصيفي؟.. «شعبة الملابس» تجيب

خلال الأيام القليلة الماضية، بدأت محلات الملابس في المشاركة بالأوكازيون الصيفي، الذي يستمر حتى بداية سبتمبر المقبل، وأعلنت شعبة الملابس الجاهزة، أن هناك كميات كبيرة من الملابس الصيفية ستكون متاحة ومتوفرة في الأوكازيون الصيفي لعام 2023.

وقال محمود الداعور، عضو شعبة الملابس الجاهزة بغرفة القاهرة التجارية، رئيس الشعبة الأسبق، إن الأوكازيون الصيفي للملابس بدأ يوم 7 أغسطس وينتهي في الأول من سبتمبر المقبل.

إجراءات يجب اتباعها قبل شراء الملابس

وأضاف الداعور، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن هناك عدد من الإجراءات التي يجب على الراغب في شراء الملابس اتخاذها قبل الشراء، ومنها فحص المنتج للتأكد من خلوة من أي عيوب في الصناعة، والتأكد من وجود سعر قبل التخفيض وبعده مدون على الملابس.

وأشار إلى أنه يجب الحصول على فاتورة لضمان حق المستهلك، والتأكد من تطبيق المحل لتعليمات سياسة الاستبدال والاسترجاع، والتأكد من أن التخفيضات حقيقية وليست وهمية.

كيفية تقديم شكاوى لجهاز حماية المستهلك

ويمكن لأي مواطن متضرر من أي منتج رفض صاحب المحل إرجاعه أو تغييره، أن يتقدم بشكوى إلى جهاز حماية المستهلك من خلال الاتصال بالخط الساخن 19588 من أي خط أرضي، أو تسجيل شكوى عبر ‌الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أو إرسال شكوى عبر خدمة الواتس اب على رقم: 01577779999.