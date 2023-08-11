تفاصيل الرحلة الأخيرة لطبيب أطفال سوهاج.. بكاه الجميع وشيّعه الأيتام

حصل رب الأسرة على إجازة ليرافق أطفاله وشريكة عمرة برحلة إلى مدينة الإسكندرية الساحلية لقضاء بعض الوقت معا، خاصةً مع مسؤوليات الأب الكبرى، فهو الطبيب الشهير الذي يرأس قسم الأطفال بمستشفى سوهاج العام.

وصلت الأسرة إلى محطة القطار تستعد لاستقلاله والانطلاق برحلتهم التي انتهت قبل أن تبدأ وستظل ذكرى تؤلم قلوب الأسرة جميعا.

مصرع الطبيب وصدمة الأسرة

وقال محمد عامر جار الطبيب أسامة فوزي عبد العال صاحب الـ55 عاما، لـ«الوطن»، إن الأمر أشبه بكابوس خيّم على مركز أخميم خاصة وسوهاج عامة، حيث سقط الطبيب بين القطار ورصيف المحطة أثناء استقلاله، حيث انزلقت قدماه ليفقد حياته أمام أسرته التي أصابها الانهيار خاصةً زوجته التي ما زالت لا تصدق رحيل رفيق عمرها، حيث أصيب الطبيب ببتر بالقدمين والذراع ليفارق الحياة فور وصوله مستشفى سوهاج الجامعي، ويخرج منها جثةً لمثواه الأخير، بعد أن خرج منها كثيرا طبيبا خفف آلام الأطفال.

أكرم الأيتام واجتمعوا لتشييعه

وأضاف محمد واصف صديق الطبيب أسامة، أن المركز بأكلمه يشهد له لحسن الخلق وعمل الخير، وظهر العديد الأرامل بجنازته يؤكدن تكفله بأيتامهن وحضور الأطفال للمشاركة بتشييعه، فضلا عن علاجه المجاني للأطفال غير المقتدرين، وقال: «لم يحزن على الدكتور أسامة أسرته فقط، فالبلد بأجمعها خسرته».

وشيع الآلاف من أبناء محافظة سوهاج جثمان الطبيب مثواه الأخير، بينما ما زالت أسرته تعاني من صدمة الرحيل.

الإخطار الأمني وبلاغ الحادث

وكان اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، تلقى إخطارا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج يفيد ورد بلاغ لقسم أول سوهاج من قسم النقل المواصلات بسوهاج يتضمن إصابة كلا من، أسامة ف ب ع، سن 55 عاما طبيب، و عبد الله ا ه ا س، سن 25 عاما عامل حيث اختل توازنهما وسقطا ما بين الرصيف والقطار، وأصيب الطبيب ببتر بالساقين والذراع الأيمن، وأصيب العامل ببتر بالساق اليسري وتم نقلهما لمستشفي سوهاج الجامعي و توفي الطبيب عقب وصوله للمستشفى وتم تحرير محضر بالواقعة.