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أحمد فايق: كوريا روجت لنهر «الهان» سياحيا بمسلسلات وأفلام عالمية

كتب:

محمد عزالدين
09:18 م | الجمعة 11 أغسطس 2023
الإعلامي أحمد فايق

الإعلامي أحمد فايق

قال الإعلامي أحمد فايق، مقدم برنامج «لوغاريتم» على قناة DMC، إن هناك علاقة بين نهر النيل في مصر ونهر الهان في كوريا، لافتا إلى أنه تم تقديم أغاني وتصوير أفلام كورية وعالمية عديدة عنده.

الترويج لنهر الهان في أفلام ومسلسلات كورية

وأضاف أحمد فايق أن كل مشهد يكون فيه خلفية نهر الهان ويروج له سياحيا إلى حد بعيد، وأصبح وجهة سياحية من كثرة ظهوره في الأفلام المشهورة، موضحًا أن العلاقة التي تربيط بين «النيل» و«الهان»، تأتي من خلال بنت نوبية مصرية اسمها «نور»، والتي تعد أول فتاة عربية تلتحق بجامعة الأحلام الكورية.

مسلسل الحبار حقق مليار ساعة مشاهدة

وعن لعبة «الحبار» لفت أحمد فايق إلى أنه تم صناعة مسلسل كوري عليها حصل على أعلى نسبة مشاهدة وحقق مليار و560 ساعة مشاهدات على أحدث المنصات العالمية، مؤكدا أن كثيراً من المتخصصين حذروا الأهالي من مشاهدة المسلسل لأن اللعبة كانت دموية لأبعد الحدود، كما أن المسلسل أثار جدلا كبيرا.

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