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نور الدمرداش: أنا أول مصرية وعربية أدخل جامعة الأحلام في كوريا

كتب:

محمد عزالدين
08:48 م | الجمعة 11 أغسطس 2023
نور الدمرداش

نور الدمرداش

قالت نور الدمرداش مرشدة سياحية مصرية بكوريا الجنوبية والملقبة بـ «الفتاة النوبية» من مدينة أبو سمبل، إنها التحقت بالتعليم المفتوح بسبب اختبار القدرات، واختارت اللغة الكورية في الجامعة في 2016، وقدمت لمستوى المحادثات واختارت الموسيقى الكورية، ثم دخلت مسابقة وحصلت على المركز الأول، وفازت بـ10 أيام في كوريا، ثم حصلت على منحة في كوريا ودخلت كلية الأحلام.

أول فتاة مصرية وعربية تدخل هذه الجامعة

وأضافت نور الدمرداش، خلال لقاء ببرنامج «لوغاريتم»، المذاع على قناة DMC، ويقدمه الإعلامي أحمد فايق، «أنا أول مصرية وعربية أدخل هذه الجامعة، وسميت بالأحلام لصعوبتها أيضا على الكوريين، لصعوبة المستويات والاختبارات، وهي عليها إقبال من الكوريين، والأساتذة بها مشاهير في المجالات جميعها، والمناهج عالمية».

وتابعت نور الدمرداش: «أنا سفيرة بلدي وأتحدث عن مصر والحضارة والثقافة المصرية في الإذاعة الكورية».

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