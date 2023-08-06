كيف تؤثر الانتخابات الأمريكية المقبلة على الصراع الروسي الأوكراني؟

يبدو أن نتائج الانتخابات الأمريكية الرئاسية المقبلة تمثل نقطة مفصلية في حسم عدد من القضايا، ليس فقط على مستوى الشأن الأمريكية الداخلي، بل يمتد تأثيرها إلى ملامح الصراع الروسي الأوكراني.

وعرض برنامج «مطروح للنقاش» من تقديم الإعلامية إيمان الحويزي على شاشة «القاهرة الإخبارية»، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «كيف تؤثر الانتخابات الأمريكية على الصراع الروسي الأوكراني؟»، حيث يرى المراقبون الانتخابات الأمريكية المرتقبة في نوفمبر 2024 ستحدد مسارين للمعارك الدائرة بين كييف وموسكو، لا ثالث لهما.

المسار الأول يتجه نحو التصعيد وحرب طويلة الأمد، أما المسار الثاني يتجه إلى إنهاء الحرب وتسوية الأزمة بينهما، كما أن توقعات المراقبين انطلقت من تباين موقفي الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن والرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بشأن الدعم الأمريكي المقدم لأوكرانيا واحتمالية عودة المفاوضات بين موسكو وكييف من جديد.

خطة بايدن

بايدن حرص منذ اللحظة الأولى لاندلاع الحرب الأوكرانية على أن تصبح بلاده في مقدمة الدول الغربية التي تقدمت بالمساعدة لأوكرانيا، حيث أعلنت واشنطن خلال الشهر الماضي عزمها تقديم حزمة مساعدات عسكرية جديدة تصل إلى 400 مليون دولار تتكون من صواريخ دفاع دوي ومركبات وعتاد مدفعي بهدف دعم أوكرانيا في هجومها المضاد.

إعلان مهم من ترامب

وأعلن ترامب المرشح الرئاسي للانتخابات المقبلة أنه سينهي الحرب الروسية الأوكرانية خلال 24 ساعة حال فوزه بمقعد الرئيس، ولم يبدِ أي التزام باستمرار إرسال مساعدات إلى كييف، وهو ما يثير القلقَ لدى أوكرانيا.