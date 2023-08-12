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عودة المياه تدريجيا في الدقي والمهندسين بعد انتهاء تحويل مسار خط ناهيا

كتب:

سلامة عامر
10:36 ص | السبت 12 أغسطس 2023
عودة المياه.. تعبيرية

عودة المياه.. تعبيرية

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، الانتهاء من أعمال تحويل مسار خط المياه قطر 600 مم من أسفل كوبري ناهيا بشارع السودان، وبدء عودة المياه تدريجيا في الدقي والمهندسين.

إعادة ضخ المياه بعد نهو أعمال التحويل

أوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة في بيان، أنه جرت إعادة ضخ المياه بعد انتهاء أعمال التحويل؛ لتصل المياه تدريجياً لمناطق شارع السودان ابتدء من شارع الإسراء حتى شارع جامعة الدول العربية، وشارع جامعة الدول العربية ابتدء من شارع السودان حتى شارع شهاب ومتفرعاته، وشارع سوريا ومتفرعاته، خلف مستشفى المروة وشارع مصدق ومتفرعاته، وشارع العراق، وشارع حماد، وشارع الكوثر، وشارع الفرات، وشارع الرياض، وشارع عدن، وشارع دمشق.

الدفع بسيارات مياه صالحة للشرب

يُذكر أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، قد دفعت بسيارات مياه صالحة للشرب، تمركزت بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه حتى الانتهاء من أعمال التحويل، وإعادة ضخ المياه لتلك المناطق.

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سلامة عامر
بقلم سلامة عامر

مسئول عن تغطية ملف الكهرباء والمحليات.