الدقهلية تتزين بـ«البونسيانا» وتتسلم 300 ألف شجرة ضمن المبادرة الرئاسية

كشفت رئاسة مجلس ومدينة أجا في محافظة الدقهلية، عن زراعة الأشجار في نطاق المدينة ضمن مبادرة 100 مليون شجرة التي قام بتدشينها الرئيس عبد الفتاح السيسي وبالتنسيق مع المحافظة ومديرية الزراعة بالدقهلية.

زراعة أشجار البونسيانا في أجا بالدقهلية

وأكد حاتم قابيل رئيس مركز ومدينة أجا، في بيان، على زراعة أشجار «البونسيانا» بالجزر الوسطى بالمدخل الغربي بمدينة أجا، وذلك لإضافة لمسة جمالية وحضارية لمدخل المدينة، مؤكدا أن مبادرة زراعة الأشجار تستهدف إعادة جمال الرؤية البصرية والتراث الأخضر والبيئة الصحية لشوارع وميادين ومداخل ومخارج المدينة، وكذلك إنطلاقا من المبادرة الرئاسية التي يرعاها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لزراعة 100 مليون شجرة ضمن مجهودات الدولة بملف المناخ تزامناً مع المؤتمر العالمي لمكافحة آثار التغير المناخي COP27.

وبحسب البيان شدد رئيس مجلس المدينة على مواصلة الجهود المكثفة لزراعة الأشجار وتستهدف مناطق أخرى في المدينة بكافة مداخلها والحدائق العامة مناشدا المواطنين للمساهمة في زراعة هذه النوعية من الأشجار تحت منازلهم، ورعايتها والإهتمام بها،وذلك لتوفير بيئة صحيه وآمنة وتحسين الصورة البصرية للمواطنين والارتقاء بالمظهر الحضاري ومتابعة فريق العمل بإدارة الحدائق بشكل دوري لخطة ري تلك الأشجار والاعتناء بها لإضفاء مظهراً طبيعياً وجماليا وزيادة الرقعه الخضراء.

استلام 300 ألف شجرة بالدقهلية من المبادرة الرئاسية بالمجان

وأوضح المهندس أحمد كمال، مدير إدارة البساتين بمديرية الزراعة بالدقهلية، في تصريح لـ«الوطن» أن المحافظة استلمت من المبادرة الرئاسية مايقرب 300 ألف شجرة مثمرة وزينة بالمجان وتم توزيع هذه الأشجار على رؤساء مجالس المدن في كافة المحافظة ومن المفترض زرع هذه الأشجار في المدارس والمستشفيات والشوارع والميادين وجميع المصالح الحكومية ودورنا هو عمل تقارير بهذه الأشجار والتحقق من تسليمها وفي حال المخالفة يتم إحالة المسؤول إلى جهات التحقيق.