السيطرة على حريق مخزن مواد غذائية في القليوبية دون إصابات

تمكنت أجهزة الحماية المدنية بالقليوبية من السيطرة على حريق اندلع في مخزن للمواد الغذائية بمنطقة عزبة حسيب في قرية سرياقوس مركز الخانكة، وجرى إنهاء عمليات الإطفاء التي شارك فيها 6 سيارات للحماية المدنية والسيطرة على النيران دون إصابات.

ندب المعمل الجنائي لفحص حريق مخزن الخانكة

وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي أمرت بندب المعمل الجنائي لفحص الحريق وبيان أسبابه وملابساته، وطلب تحريات المباحث، فيما تبين من التحقيقات أن المكان غير مرخص وصدر قرار إزالة للجمالون الذي شهد الحريق خلال زيارة محافظ القليوبية لموقع الحريق والذي تابع بنفسه جهود السيطرة على النيران.

تفاصيل حريق مخزن الخانكة

في سياق متصل انتقل اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية إلى موقع الحريق صباح اليوم فور ورود بلاغ لغرفة عمليات المحافظة، باستعمال حريق بأحد مخازن المواد الغذائية بعزبة حسيب بقرية سرياقوس التابعة لمركز ومدينة الخانكة، وجرى السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمباني المجاورة ولم يسفر عن أي إصابات.

وأوضح بيان محافظة القليوبية أن غرفة الأزمات والطوارئ تلقت بلاغًا يفيد بوجود حريق في مخزن للمواد الغذائية بمدينة الخانكة في تمام الساعة 6 صباحًا اليوم الاثنين، وقامت قوات الحماية المدنية، بدفع 6 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق، وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيق.

وعلى الفور وجه المحافظ بإزالة المخزن بالكامل وهو مكون من أسوار خرسانية، وسقف جمالون على مساحه حوالي 1200متر 2 مخالف دون ترخيص، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين لتكون رسالة لكل من تسول له نفسه التعدي على الأراضي الزراعية، ولن تسمح المحافظة بأي تعديات أو تبوير عليها.