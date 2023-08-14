«مياه الدقهلية» توجه نصائح للمواطنين لترشيد الاستهلاك في المنازل

قدمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة الدقهلية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عددا من النصائح للمواطنين، ضمن الحملة التوعوية التي أطلقتها الشركة، لترشيد استهلاك المياه في المنازل، ودور المواطن في الحفاظ على الماء.

طرق ترشيد استهلاك المياه في المنازل

وقالت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، إن هناك طرق بسيطة لترشيد استهلاك المياه في المنازل، وهي كالآتي:

- استخدام قطع موفرة ذكية للتحكم في ضغط المياه.

- الحرص على تركيب عداد مياه منفصل عن العداد المشترك الكامل.

- صيانة دورية لصنابير المياه والسخانات والمحابس وخزان المرحاض لتوفير فاتورة المياه.

- غلق صنبور المياه في أثناء غسل الأسنان أو الحلاقة.

- استخدام كميات قليلة من المياه المستخدمة في الوضوء والاستحمام.

تلافي السلوكيات الخاطئة في التعامل مع مياه المنازل

وأكدت ضرورة ترشيد استهلاك المياه في المنازل وتلافي السلوكيات الخاطئة في التعامل مع مياه الشرب، والحرص على مداومة استخدام المياه عند الحاجة إليها فقط في أثناء الاستخدمات المنزلية، والتأكد من سلامة جميع وصلات المياه وإصلاح أعطال السباكة بشكل سريع، كما وجهت بعدد من النصائح من ضمنها:

1- الاستفادة من مياه صرف الحوض في ملء خزان المرحاض.

2- الاستفادة من مياه صرف التكييف في بعض أعمال المنزلة وغسيل السيارات.

3- عدم استخدام خراطيم المياه في غسيل السيارات، فهي تهدر كميات كبيرة من المياه وتسبب تلفا وصدأ للسيارات.

4- استخدام الغسالات ذات التحميل الأمامي، إذ توفر في استهلاك المياه والكهرباء بنسبة 40%.