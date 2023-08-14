ما كلية الطب الأقل مجموعًا لهذا العام؟.. «374 درجة»

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023 لطلاب الثانوية العامة، منذ قليل، وتضمنت نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023، نتيجة تنسيق كلية طب بشري 2023 في جميع الجامعات الحكومية.

كلية الطب الأقل مجموعا في مصر هذا العام

ووفقا لما أعلنته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، خلال المؤتمر الصحفي، فإن كلية الطب الأقل مجموعا في مصر هذا العام كلية طب الوادي الجديد 374.5 درجة، وكلية طب العريش 374.5 درجة.

وذلك وفقا لنتيجة تنسيق كلية طب بشري 2023-2024 في الجامعات، التي أعلنت عنها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي كالتالي:

- طب سوهاج 387.5.

- طب دمياط 383.0.

- طب المنصورة 382.5.

- طب الزقازيق 382.5.

- طب فاقوس 381.5.

- طب أسيوط 381.0.

- طب الإسكندرية 381.0.

- طب جنوب الوادي 380.0

- طب كفر الشيخ 379.5

- طب طنطا 379.5.

- طب القاهرة 379.0

- طب الأقصر 379.0.

- طب المنيا 377.5.

- طب بور سعيد 377.5.

- طب المنوفية بشبين الكوم 377.5.

- طب بنها 377.0.

- طب عين شمس 377.0.

-طب حلوان 376.0 .

-طب قناة السويس بالإسماعيلية 376.0.

- طب أسوان 375.5.

- طب السويس 375.0.

- طب بني سويف 375.0.

- طب الفيوم 375.0.

- طب الوادي الجديد 374.5.

- طب العريش 374.5.