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كليات الصيدلة الأقل مجموعا في مصر العام الحالي.. اعرفها

كتب:

إلهام الكردوسي
02:13 م | الإثنين 14 أغسطس 2023
تنسيق 2023

تنسيق 2023

كشف الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي عن كليات الصيدلة الأقل مجموعا في مصر هذا العام، خلال المؤتر الصحفي لإعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023، لطلاب الثانوية العامة لطلاب أدبي وعلمي علوم وعلمي رياضة.

كلية الصيدلة الأقل مجموعا في مصر هذا العام؟

وأوضح وزير التعليم العالي أن كلية الصيدلة الأقل مجموعا في مصر هذا العام، هي كلية الصيدلة بجامعة حلوان، وصيدلة جنوب الوادي الجديد، و صيدلة مدينة السادات، وذلك وبمجموع 367.0 درجة، بنسبة مئوية89.51%.في الجامعات الثلاث.

تنسيق كلية الصيدلة 2023

الصيدلة جنوب الوادي 370.5 درجة.

الصيدلة المنصورة 370 درجة.

الصيدلة أسيوط 369.5 درجة.

الصيدلة المنيا 369.0 درجة.

الصيدلة الزقازيق 369.0 درجة.

الصيدلة قناة السويس بالإسماعيلية 368.5 درجة.

الصيدلة طنطا 368.5 درجة.

الصيدلة القاهرة 368.5 درجة.

الصيدلة دمنهور 368.5 درجة.

الصيدلة الإسكندرية 368.0 درجة.

الصيدلة بور سعيد 368.0 درجة.

الصيدلة المنوفية 368.0 درجة.

الصيدلة بني سويف 368.0 درجة.

الصيدلة وتصنيع دوائي كفر الشيخ 368.0 درجة.

الصيدلة الفيوم 367.5 درجة.

الصيدلة عين شمس 367.5 درجة

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إلهام الكردوسي
بقلم إلهام الكردوسي

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