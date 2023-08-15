بشير حسن: رئاسة «CBC» مسؤولية وتحدي كبير

أكد بشير حسن رئيس قناة «CBC» العامة، قوة وريادة الإعلام المصري، مضيفًا أنه لم يتوقع يومًا ما ولم يخطر بباله، الانضمام للشركة المتحدة، لكن حينما جاء خبر رئاسته للقناة، وجد نفسه في حالة مختلفة تمامًا.

ما يحدث داخل الشركة المتحدة عمل احترافي

قال خلال حواره مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج «من مصر» المذاع على قناة «سي بي سي»: «اللي بره مش شايف زي اللي جوه، وما يحدث داخل الشركة المتحدة، عمل احترافي في كل شيء، ونظام مختلف وكوادر على أعلى مستوى، وأشياء تختلف تمامًا وهذا سيساعدنا كثيرًا، وما يحدث يجعلنا أمام مسئولية كبيرة جدًا.. مسئولية وتحدي كبير».

وأعرب عن سعادته الكبيرة بالاستقبال الحافل بعد توليه رئاسة القناة، من الدكتور محمد خضر، الرئيس السابق لقناة CBC، مشددًا على أنه: «يتمتع برقي وتحضر كبير، وحفل وداعه حاجة جميلة وراقية، وتحفز الآخرين على العمل، وهو تقليد لأول مرة نشهده في مؤسسة إعلامية.. محمد خضر صنايعي في الشغلانة، وإن شاء الله نعمل حاجة كويسة ونستكمل المسيرة».

هدفنا الإضافة والريادة.. والتواجد بكل محافظات مصر

وشدد على أن قناة CBC لها خصوصيتها وشخصيتها، وهي قناة كبيرة، ولها جمهورها عبر السنوات الطويلة، والأمر المهم يتوقف على الإضافة الجديدة، والتفكير فيما يليق بالمرحلة وجمهورية مصر العربية، التي اخترعت الإعلام، وسبل عودة مصر لريادتها الإعلامية، مشيرا إلى أن كانيرات القناة ستتواجد في كل مكان بمحافظات مصر.