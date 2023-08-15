رئيس القومية للأنفاق: التشغيل التجريبي للمرحلة «3C» أكتوبر المقبل

كشف اللواء طارق جويلى، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق، تفاصيل افتتاح 6 محطات مترو جديدة بالخط الثالث قريبًا، موضحًا المراحل الجديدة لمترو الأنفاق وجهود الارتقاء بمنظومة النقل.

زيادة عدد الركاب لـ 5.5 مليون راكب

وقال «جويلي»، خلال تصريحات تليفزيونية مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج «من مصر»، المذاع على قناة «سي بي سي»، إنه تم زيادة عدد الركاب من 3 ملايين لـ5.5 مليون راكب، ومن المتوقع خلال المرحلة الثالثة أن يصل عدد ركاب المترو لـ10 ملايين راكب في الشهر، ومع دخول المرحلة «3C»، هناك مخطط للوصول لـ15 مليون راكب في الشهر الواحد.

انتهاء المرحلة «3C» في النصف الأول من 2024

وأشار إلى أنه من المقرر انتهاء تلك المرحلة «3C» في النصف الأول من عام 2024، موضحا أنه في أكتوبر المقبل سيتم بداية التشغيل التجريبي لهذه المرحلة.

وذكر أن عمليات التنفيذ مطابقة لأكواد الإتاحة، وهناك فيديو تعريفي لعملية حجز التذاكر بشكل مبسط داخل المحطات بعيدًا عن الشبابيك التقليدية، ويكون من خلال ماكينات خاصة، وكارت ذكي، يمكن شحنه مثل شحن كارت الهاتف.