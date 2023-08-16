متى يحرم سائق السيارة من القيادة لمدة سنة؟.. «قانوني» يوضح

قال الخبير القانوني عبد الله محمد عبد الله المحامي بالنقض، إن قانون المرور وضع عقوبات صارمة لمنع سائقي السيارات من حمل رخصة القيادة لمدة سنة، في حالة تكرار المخالفات التي تكون عقوبتها سحب الرخصة، مثل السير تحت تأثير المخدر، وتبديل رخصة السيارة بأخرى، وممارسة فعل فاضح داخل السيارة.

متى يحرم السائق من القيادة؟

وأضاف عبد الله في تصريحات لـ«الوطن»، أن قانون المرور أوضح عقوبة حرمان سائق السيارة من القيادة لمدة سنة في عدة حالات مثل: «حال ضبط قيادة صاحب السيارة وهو تحت تأثير المخدر خلال سنة من ضبطه مرتكب الفعل ذاته، وعند امتناعه عن الفحص الطبي أو الهروب عند الاشتباه في حالته، ويكون إلغاء الرخصة لمدة 6 أشهر، وفي حالة تكرار الفعل ذاته، تسحب الرخصة بشكل نهائي، ولا يجوز إعادة الرخصة قبل انقضاء سنة على الأقل من تاريخ السحب».

عقوبة تبديل لوحات السيارة بأخرى

وتابع «عبد الله»، أن قانون المرور أوضح عقوبة حرمان السائق من القيادة، سواء كان يقود ملاكي أو نقل أو أجرة في حالة تبديل الوحات المعدنية بأخرى، وفق نص القانون: «حالة ضبط السيارة تسير من دو لوحة، أو تحمل لوحة غير منصرفة لها من قسم المرور، ولو كانت اللوحة المستعملة صادرة من قسم المرور لمركبة أخرى أو تم تبديل للوحة المنصرفة لها بأخرى ولو بنفس بياناتها، أو تم إجراء تغيير في بياناتها، يلغى الترخيص من تاريخ ضبطها، وذلك وفقًا لقانون المرور في المادة 14، ولا يجوز إعادة التراخيص قبل مضي 3 أشهر على إلغاء التراخيص وفي حال تكرار الفعل يتم حرمانه لمدة سنة».