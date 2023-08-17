تنسيق المرحلة الثانية علمي.. أماكن شاغرة بكليات التمريض

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أبرز الأماكن الشاغرة بكليات الجامعات الحكومية والمعاهد لتنسيق المرحلة الثانية للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة المصرية (الشعب العلمية)، مع فتح باب التقديم أمس واستمراره حتى يوم السبت المقبل.

وفي السطور التالية، نعرض أبرز الأماكن الشاغرة بكليات التمريض لطلاب تنسيق المرحلة الثانية في المحافظات المختلفة، وفقا لما ذكرته وزارة التعليم العالي في بيان لها.

أماكن شاغرة بكليات التمريض

وتأتي الأماكن الشاغرة لطلاب المرحلة الثانية في كليات التمريض في المحافظات المختلفة كما يلي:

تمريض الإسكندرية

تمريض الزقازيق

تمريض الفيوم

تمريض القاهرة

تمريض المنصورة

تمريض المنوفية بشبين الكوم

تمريض المنيا

تمريض أسوان

تمريض أسيوط

تمريض بنها

تمريض بني سويف

تمريض بور سعيد

تمريض جنوب الوادي

تمريض حلوان

تمريض دمنهور

تمريض دمياط

تمريض سوهاج

تمريض طنطا

تمريض عين شمس

تمريض قناة السويس بالإسماعيلية

تمريض كفر الشيخ

تمريض مطروح

وأعلنت وزارة التعليم العالي، إنّ الحد اﻷدنى للشعب العلمية في تنسيق المرحلة الثانية 250 درجة فأكثر أي بنسبة 60.98%، والحد الأدنى لتنسيق المرحلة الثانية للشعبة الأدبية 238 درجة فأكثر أي بنسبة 58.05%,