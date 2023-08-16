توقعات «جولدمان ساكس»: دولة عربية ستصبح الأغنى في العالم

تشهد العديد من الأسواق الناشئة نمواً سريعاً، ولكن العائد الاقتصادي للشعوب وتحسن وضعهم الاقتصادي لا يظل ثابتاً في وجه التغيرات المعقدة التي تواجهها، وبالتالي يتطلب الشعور بالرفاهية الاقتصادية الكثير من الجهود، بخلاف النمو الاقتصادي وحجم الناتج المحلي الإجمالي.

السعوديون يحتلون المرتبة الأعلى عالمياً

ووفقًا لتوقعات بنك «جولدمان ساكس»، يتوقع أن يحتل السعوديون المرتبة الأعلى عالمياً فيما يتعلق بالدخل خارج الأسواق المتقدمة، وتشير التقديرات إلى أن حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي قد تصل إلى 120 ألف دولار سنوياً، بحلول عام 2075، وتشمل هذه التوقعات 122 اقتصاداً يتضمنها التقرير.

وبحسب تقرير البنك الأمريكي، الذي أوردته قناة «العربية» السعودية، اليوم الأربعاء، تُعد حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي مقياساً للناتج الاقتصادي للبلد، حيث يتم تقسيم الناتج الاقتصادي على عدد السكان الإجمالي، وغالباً ما يُستخدم هذا المؤشر لتقييم مستوى المعيشة والتنمية الاقتصادية في البلد.

ومع ذلك، يجب ملاحظة أن حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي لا تعكس بالضرورة عوامل أخرى مهمة، مثل عدم المساواة في الدخل، ووجود خدمات الرعاية الصحية والتعليم، والاستدامة البيئية، وجميع هذه العوامل يمكن أن تؤثر على رفاهية المواطنين في الدولة.

عوامل متعددة قد تؤثر على حصة الفرد

ويمكن أن تتأثر حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بعوامل متعددة، مثل التغيرات في النمو السكاني، والإنتاجية، والتقدم التكنولوجي، وهذه التغييرات يمكن أن تؤثر على أداء الاقتصاد على مر الزمن، ولذلك، يجب أن يتم استخدام حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالاقتران مع مؤشرات أخرى، للحصول على صورة شاملة لمستوى الرفاهية العامة في البلد.

ويشير التقرير إلى أن هناك عوامل متعددة يمكن أن تؤثر في الأداء الاقتصادي للاقتصادات الناشئة، ومن بين هذه العوامل، يمكن أن يكون النمو الأعلى للأرباح في الأسواق الناشئة أحد العوامل المؤثرة، وهذا يمكن أن يؤدي إلى زيادة تقييمات أسهم الأسواق الناشئة.

عوامل أخرى تؤثر على الأداء الاقتصادي للبلدان الناشئة

ووفقاً للتقرير، فإن نمو أرباح الأسواق الناشئة لم يتماشى مع أداء الناتج المحلي الإجمالي المتفوق على مدى العقد الماضي، على الرغم من أن أرباح الأسواق الناشئة لا تزال متفوقة بشكل كبير على المدى الطويل، وبالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تؤثر عوامل أخرى على الأداء الاقتصادي للبلدان الناشئة، مثل الاستقرار السياسي، وتوفر رأس المال، وتطوير البنية التحتية، والتقدم التكنولوجي.

وإلى جانب ذلك، يجب أيضاً الأخذ في الاعتبار أن اتجاهات السوق المالية ومعنويات المستثمرين يمكن أن تؤثر على أداء اقتصاديات الأسواق الناشئة، كما يجب ملاحظة أن كل بلد لديه تحديات وفرص فريدة، وهناك العديد من العوامل التي يمكن أن تسهم في الأداء الاقتصادي للأسواق الناشئة.