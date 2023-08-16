انطلاق فعاليات أندية الفتاة والتطوع بمبادرة «حرفتك مهنتك» بالقليوبية

نظمت إدارة الشباب أولى فعاليات خطة أندية الفتاة والتطوع المنفذة بمراكز الشباب على مستوى المحافظة من قبل الإدارة المركزية لتنمية الشباب بوزارة الشباب والرياضة بمبادرة «حرفتك .. مهنتك»، من مركزي شباب شبلنحة بإدارة بنها، و15 مايو بشبرا الخيمة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة .

تضمنت فعاليات المبادرة تنفيذ ورش حرفية، فبدأت من مركز شبلنحة ورشة صناعة الريزن في المدة لعدد مستفيدين 30 فتاة من أندية الفتاة والتطوع، بحضور المدربة ميرنا محمد جمعة، أما بمركز شباب 15 مايو نفذت ورشة لصناعة الصناديق الصدفية، وأيضا بعدد مستفيدين 30 شاب وفتاة، في حضور المدربة انتصار رمضان، ومنسق المرأة ومنسق نادى التطوع بالمحافظة.

السعي نحو التمكين الاقتصادي للمرأة

تهدف المبادرة إلى السعي نحو التمكين الاقتصادي للمرأة ونشر ثقافة العمل الحر، من خلال تعليم حرفة الريزن المستحدثة للفتيات المشاركات لمواكبة المتطلبات العصرية، وتعريفهن بالمواد المستخدمة والاحتياطات المتبعة، بالإضافة إلى تعليمهن كيفية تشكيل المادة وصولا إلى ظهور المنتج، وضعها في صور تسويقية مختلفة، وأيضا ينطبق ذلك على صناعة الصدف.

الحث على الابتكار والإبداع

تسعى الورش المقامة ضمن فعاليات المبادرة إلى الحث على الابتكار والإبداع، وتقديم الأفكار، واكتساب المهارات من خلال الإعداد والتأهيل وتدريب الفتيات والسيدات والشباب، والعمل على تمكينهم اقتصاديًّا، وخلق فرص عمل متنوعة، والتأهيل لسوق العمل، التعرف على طرق ومصادر التسويق.