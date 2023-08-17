ضبط 1.5 طن رنجة منتهية الصلاحية و5 آلاف لتر صابون مجهول المصدر بالغربية

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالغربية، في حملة تموينية مكبرة، من ضبط 5.5 ألف علبة سجائر يتم بيعها بأزيد من السعر الرسمي، و4 آلاف لتر سولار قبل بيعه في السوق السوداء، و1.5 طن رنجة فاسدة منتهية الصلاحية، و5 آلاف لتر صابون مجهول المصدر.

قال المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية، إنّ المديرية نفذت حملة مكبرة أسفرت عن ضبط 3.5 علبة سجائر داخل إحدى المخازن، و2228 علبة سجائر داخل إحدى المحال، وذلك بهدف بيعها بأزيد من السعر الرسمي لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

ضبط رنجة منتهية الصلاحية

وأشار في حديثه لـ«الوطن»، إلى ضبط 4566 لتر سولار لإعاده بيعها في السوق السوداء، داخل إحدى محطات تموين السيارات، وضبط 2.5 طن دقيق بلدي مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء، وضبط مخبز تصرف في 67 شيكارة دقيق مدعم 87%، وكمية من شكائر ملح طعام وقدرها 2500 كجم ملح محجر غير صالح للاستهلاك الآدمي داخل مصنع رنجة، بالإضافة إلى التحفظ على 300 صندوق رنجة مدخنة 1500كجم بها علامات فساد ظاهري وغير صالحة.

منظفات منتهية الصلاحية

وأوضح وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية، أنه جرى ضبط مخزن مواد غذائية وبحوزته 2300 كيلو مكرونة شكائر، مدونًا على كل شيكارة تاريخ إنتاج لاحق للسنة الحالية دون فواتير ومشتبه في صلاحيتها.

كما جرى ضبط 5000 لتر صابون مجهول المصدر بأحد التانكات البلاستيكية، و100 قارورة و250 كجم صابون سائل مغشوش وتحمل بيانات وهمية، فضلا عن ضبط 5430 رغيفا مدعما قبل بيعه في السوق السوداء.